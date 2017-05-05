汇市一周综述：法国大选巅峰对决前夕欧元居高 美联储升息大门敞开

整理 艾茂林

路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。

美联储本周维持利率不变,淡化近期美国经济活动趋弱的影响。6月加息预期随之升温,推动美元全面走高,兑日圆触及七周高点。稍晚的美国非农就业数据，亦是左右美元后市走势的关键所在。

另一边厢，澳元很受伤。遭油价和铁矿石等大宗商品价格下跌拖累，及美元和欧元上涨影响，澳元跌至数月低点，周线料连续第三周下挫。

未来一周将有英国和新西兰央行利率决议登场，欧洲央行和日本央行总裁，及多位美联储官员将发表讲话。美国PPI，中国CPI等重要通胀数据也将于下周出炉，此外中国和日本将发布外汇储备数据。而韩国总统大选，也将引发广泛关注。

法国总统大选周日即将迎来巅峰对决，中间派候选人马克龙似乎笃定胜出，激励欧元兑美元涨至六个月高位。周五亚洲时段，欧元兑美元报1.0979，站在周四所及11月初以来最高1.0988附近，此前马克龙在大选电视辩论中巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先优势。

法国政治不确定消除，加之外界预期欧洲央行可能在下个月的政策会议上发表更为强硬的论调，这也支撑了欧元。

“是因为马克龙当选法国总统已十拿九稳，”驻纽约的德意志银行汇市策略师Sebastien Galy在谈到欧元上涨时称。

在周三晚间举行的大选电视辩论会后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，双方在经济、欧元以及如何打击恐怖主义问题上展开交锋。

根据Elabe为BFMTV所做的即时民调，观看周三辩论会的民众当中，有63%认为马克龙较具说服力，巩固了他问鼎总统宝座的地位。

周四，由民调机构Ifop-Fiducial就投票意向进行的调查显示，马克龙对勒庞的领先优势已从上一日的60%-40%扩大至61%-39%。

在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值上调至六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。

这份最新调查显示，欧元未来一年料从周三的1.09美元下滑约1%，但届时仍将高于2016年收官水准。“政治风险对欧元的影响向来有限，因此欧元的韧性仍高于预期，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

这次路透访问了逾65名外汇策略师，分析师的普遍预期是基于马克龙赢得5月7日法国大选的假设。但他们警告，若反欧元的勒庞周日最终赢得法国总统选举，则欧元可能将重挫5%，兑美元料将跌至接近平价。

**美联储为6月升息敞开大门**

本周美元全面上涨。美联储在结束两日货币政策会，决定维持利率不变，对第一季经济增长较弱轻描淡写，幷强调就业市场强劲，暗示6月再度升息的大门敞开。

美元兑多个主要货币周四上涨，美国10年期公债收益率回升至2.32%上方，协助美元兑日圆升至接近七周高位113.045，后来则回吐涨幅，周五亚洲时段小涨0.1%至112.62。

三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，“出现一些全球性的美元买盘。”但又补充称，经济复苏势头是否真的可以促使美联储今年再加息两次，幷在2017年末或明年开始削减资产负债表，还存在不确定性。

**澳元黯然神伤**

澳元本周很受伤，澳元兑美元跌至四个月低点0.7378，受铁矿石价格续跌拖累，本周已累计下跌1.3%，料连续第三周录得周线跌幅。

澳元的跌幅大多是在美联储政策会议结束后出现的，而铁矿石价格及其他大宗商品大跌，也打击了澳元。

“大宗商品部分情况不太妙，而且已经持续两周，”Millennium Global投资主管Richard Benson称，“美元在美联储会后很强，但欧元目前下不去。在大宗商品价格下跌的情况下，这意味着这些力道在大宗商品货币领域展现出来。”

但最新路透调查显示，分析师调降对澳元和新西兰元的偏空看法，预期澳新两国国内利率保持稳定，料将支撑本币的收益优势，限制其贬值空间。(完)