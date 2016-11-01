（更正）焦点：美国总统选举情势风吹草动 投资人进行买日圆等避险操作

（更正：正文倒数第六段因英文有误，改为“三周高点19.1005”，非“三周低点19.1005”。）

路透新加坡10月31日 - 亚洲投资人周一买进日圆、抛售韩国股票、并远离那些波动剧烈的资产，因最新民意调查显示美国民主党总统候选人希拉里领先共和党候选人特朗普的幅度进一步缩小，投资人对此做出反应。

周五意外传出美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)已经致函美国国会，告知FBI正再度就希拉里担任国务卿期间与个人服务器相关电子邮件进行调查。

甚至是在电子邮件争议再次爆发之前，希拉里领先特朗普的幅度就已经在缩小。有关最新电子邮件问题的消息、加上总统大选之日临近，导致投资人进一步缩减希拉里胜选的相关押注，并在市场价格上反映动荡将加剧的预期。

“市场似乎认为科米的信函不足以严重到让特朗普入主白宫，但正在反映相关风险升高，”悉尼西太平洋银行汇率策略师Sean Callow表示。

“我们本周的策略就是为未来10天波动性上升预做准备。”

这与今年年中英国退欧公投时的情况一样，投资者不确定如何对美国联邦调查局(FBI)的调查作出交易，以及这是否会改变美国大选预计中的结果。

这种不确定性影响了美元，美元上周五最初下跌，但兑新兴亚币稳住阵脚。

ABC新闻/华盛顿邮报周日公布的民调显示，希拉里在全国范围的民调中领先程度不大，只有一个百分点。

美元兑日圆小涨，但仍低于上周五触及的三个月高点105.54。

但美元兑墨西哥披索微跌，低于上周五触及三周高点19.1005。外界认为墨西哥披索是市场对美国大选看法的最好风向标。市场认为墨西哥最易受特朗普保护主义政策的打压，因为美国在墨西哥出口份额中占80%。

韩国综合股价指数.KS11跌逾0.5%。

澳洲西太平洋银行的Callow表示，他将会考虑继续做多日圆，可能会藉由期权交易。“在动荡时期日圆总是能成为赢家。”

澳新资深外汇分析师Khoon Goh预期，鉴于新加坡和韩国开放的经济，以及韩国市场上外资的持有部位，预期坡元和韩元KRW=在未来几天的反应将会最大。

“市场上个月已基本排除了特朗普当选的风险，但本月被迫要对他当选的可能性做出调整。”澳洲国民银行(NAB)全球外汇部全球联席主席Ray Attrill说道。“美国大选一度几乎成为不会对市场构成影响的因素。”

“我的看法是，如果特朗普意外获胜，可能在非常短的时期内给全球市场带来一波避险情绪，鉴于此美元仍有可能走强。至少到目前为止是这样。”(完)