综述：人民币汇率终破僵局搭配利差收敛 下半年点心债或见曙光

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
記者 董永年
路透台北6月2日 - 过去数日人民币兑美元强劲反弹、离岸与在岸利差逐渐收敛，此前令离岸人民币债券市场大幅萎缩的负面效应正逐步缓解，若趋势持续，下半年或有见到冰消雪融的机会。
市场人士认为，4月底香港人民币存款为去年9月以来首度回升，显示今年以来汇率保持稳定的现象，增加了人民币资产吸引力。近日人民币强势升值，有望令资金池进一步改善，在配置需求带动下，料有利于点心债表现。
〞人民币强劲反弹，市场信心会进一步增强，刺激持有人民币资产需求。〞中银香港高级经济研究员应坚说。
应坚在回覆给路透的讯息称，人民币汇率持续反弹，至周三离岸人民币与去年底低位相比累计升值约3%，但同期美元汇率指数却回落近6%，日圆反弹幅度约6%，欧元则升值7%，离岸人民币上涨并未脱离主要汇率调整区间，况且中间价及在岸汇率升值更小一些。
他预期，随着特朗普效应及美元加息效果的消退、中国经济基本面的支持，以及〞一带一路〞、〞债券通〞等政策推动，估计人民币升值的机会将大于贬值。
中国工银国际研究部主管、首席经济学家程实则为文表示，在人民币中间价形成机制中引入逆周期因子正当其时。经历2016年四季度的急贬和2017年一季度的盘桓后，人民币汇率已走出痛苦的寒冬，重回稳定运行的长期轨道。
路透针对17位分析师、交易商及基金经理的调查，人民币的多头押注较两周前增加超过一倍，来到2015年6月底以来最高。调查是在周二至周四之间进行。有很多受访者是在人民币周三开始大涨以前完成问卷。
金融管理局（HKMA）周三公布的数据显示，截至今年4月末，本地金融机构的人民币存款为5,280.03亿元，环比上升4%，为自去年9月以来首度回升。
**标的缺、市场缩**
此前与汇率表现亦步亦趋的离岸人民币债券，由于融资成本相较境内不具优势，再加上离岸资金池水位下滑，投资需求减少，多呈现冰封状态。
根据香港金融管理局(HKMA)文件显示，2017年第一季点心债发行仅有10亿人民币，且因到期未续发者众，流通在外余额跌破3,000亿关卡，只剩2,843亿元人民币。
萎缩的脚步仍在快速进行，一不愿具名的投信基金经理人称，由于点心债发行期限多以三年为主，且2014年是发行的高峰，达1,966亿人民币，因此今年到期的债券将会让流通在外余额大幅减少逾40%。
相较于点心债只剩零星发行，宝岛债更是暂时停止呼吸，今年前五月都尚未见到有个案发行的踪迹。受此影响，宝岛债流通在外余额剩下572.71亿人民币，较2013年以来707.91亿元发行总额，也缩水了近两成。
由于见不到改善迹象，不少金融机构已因应市场的萎缩做出调整。
一台湾券商交易员即表示，今年发行点心债的机构多为外商银行，目的是为了藉由换汇换利(CCS)转换成美元，这些发行个案多属私募性质，不会拿到次级市场交易。
至于投资需求部分，该交易员指出，人民币的避险成本比美元还贵，以四大行发行的三年券利率为4.3-4.4%为例，扣掉避险成本至少4%后，养券空间所剩无几，因此已经很少外资投资点心债。
〞上手的香港外商银行交易员都被砍了，因为很少成交。〞他说。
除了对汇率较不敏感的中资机构、银行人民币存款仍为投资主力外，基金持券到期再配置的需求，多少让次级市场仍维持着基本运作。不过非投资等级企业于债券到期后不再发行，却让这些基金面临可选择筹码变少的窘境。
〞企业都去发美元债了，有再投资需求的只能去找明、后年到期的券。〞第一金投信人民币高收益债券经理人陈以珊说。
**或有见曙光机会**
由于缺乏替代标的，市场人士表示，非投资等级企业债在刚性需求下价格水涨船高，再加上境内近期因推动金融去杠杆政策使得利率走高，两边利差已逐渐收敛。
前述不愿具名的基金经理人指出，相较于五年期国债境内外利差达50基点，有些企业债的利差已缩至不到20点。若是继续收敛下去，搭配人民币汇率稳定与资金池水位止跌回升等条件，企业就会有动机发行点心债，最快下半年应有机会看到。
〞但还是要看发改委批不批，听说目前只有投资等级的国企，或是支持〞一带一路〞政策的才能出来发，管控得很紧。〞该经理人说。
陈以珊则认为，境内外利差收敛，不仅是对发行者有影响，对投资人也会形成牵引作用。毕竟不少点心债的持有者是中资机构，若是境内利率愈来愈高，会不会弃点心债而回流境内也不无疑虑。
不过元大投信基金经理人毛宗毅称，纵然境内利率高于境外，但由于境外债券变现性高，又有免税的优惠，因此还不至于会让离岸的优势有所改变。
〞监管层还是要支持国际化的，若资本外流明显减少，应该就快要看到曙光了。〞毛宗毅说。(完)
以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：
帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量
汇丰银行 6,363.5.0 17
东方汇理银行 2,990.0 13
渣打 1,323.2 9
招商银行 1,250.0 1
中国工商银行 1,250.0 1
巴克莱银行 1,000.0 4
**本周市场动态**
--中国央行周三就“债券通”业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。
--标准普尔全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣周一对路透表示，标普可能按原有安排对中国评级进行定期检查，认为现阶段没有举行临时委员会会议的理由。(完)
(审校 杨淑祯)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。