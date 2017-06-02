综述：人民币汇率终破僵局搭配利差收敛 下半年点心债或见曙光

記者 董永年

路透台北6月2日 - 过去数日人民币兑美元强劲反弹、离岸与在岸利差逐渐收敛，此前令离岸人民币债券市场大幅萎缩的负面效应正逐步缓解，若趋势持续，下半年或有见到冰消雪融的机会。

市场人士认为，4月底香港人民币存款为去年9月以来首度回升，显示今年以来汇率保持稳定的现象，增加了人民币资产吸引力。近日人民币强势升值，有望令资金池进一步改善，在配置需求带动下，料有利于点心债表现。

〞人民币强劲反弹，市场信心会进一步增强，刺激持有人民币资产需求。〞中银香港高级经济研究员应坚说。

应坚在回覆给路透的讯息称，人民币汇率持续反弹，至周三离岸人民币与去年底低位相比累计升值约3%，但同期美元汇率指数却回落近6%，日圆反弹幅度约6%，欧元则升值7%，离岸人民币上涨并未脱离主要汇率调整区间，况且中间价及在岸汇率升值更小一些。

他预期，随着特朗普效应及美元加息效果的消退、中国经济基本面的支持，以及〞一带一路〞、〞债券通〞等政策推动，估计人民币升值的机会将大于贬值。

中国工银国际研究部主管、首席经济学家程实则为文表示，在人民币中间价形成机制中引入逆周期因子正当其时。经历2016年四季度的急贬和2017年一季度的盘桓后，人民币汇率已走出痛苦的寒冬，重回稳定运行的长期轨道。

路透针对17位分析师、交易商及基金经理的调查，人民币的多头押注较两周前增加超过一倍，来到2015年6月底以来最高。调查是在周二至周四之间进行。有很多受访者是在人民币周三开始大涨以前完成问卷。

金融管理局（HKMA）周三公布的数据显示，截至今年4月末，本地金融机构的人民币存款为5,280.03亿元，环比上升4%，为自去年9月以来首度回升。

**标的缺、市场缩**

此前与汇率表现亦步亦趋的离岸人民币债券，由于融资成本相较境内不具优势，再加上离岸资金池水位下滑，投资需求减少，多呈现冰封状态。

根据香港金融管理局(HKMA)文件显示，2017年第一季点心债发行仅有10亿人民币，且因到期未续发者众，流通在外余额跌破3,000亿关卡，只剩2,843亿元人民币。

萎缩的脚步仍在快速进行，一不愿具名的投信基金经理人称，由于点心债发行期限多以三年为主，且2014年是发行的高峰，达1,966亿人民币，因此今年到期的债券将会让流通在外余额大幅减少逾40%。

相较于点心债只剩零星发行，宝岛债更是暂时停止呼吸，今年前五月都尚未见到有个案发行的踪迹。受此影响，宝岛债流通在外余额剩下572.71亿人民币，较2013年以来707.91亿元发行总额，也缩水了近两成。

由于见不到改善迹象，不少金融机构已因应市场的萎缩做出调整。

一台湾券商交易员即表示，今年发行点心债的机构多为外商银行，目的是为了藉由换汇换利(CCS)转换成美元，这些发行个案多属私募性质，不会拿到次级市场交易。

至于投资需求部分，该交易员指出，人民币的避险成本比美元还贵，以四大行发行的三年券利率为4.3-4.4%为例，扣掉避险成本至少4%后，养券空间所剩无几，因此已经很少外资投资点心债。

〞上手的香港外商银行交易员都被砍了，因为很少成交。〞他说。

除了对汇率较不敏感的中资机构、银行人民币存款仍为投资主力外，基金持券到期再配置的需求，多少让次级市场仍维持着基本运作。不过非投资等级企业于债券到期后不再发行，却让这些基金面临可选择筹码变少的窘境。

〞企业都去发美元债了，有再投资需求的只能去找明、后年到期的券。〞第一金投信人民币高收益债券经理人陈以珊说。

**或有见曙光机会**

由于缺乏替代标的，市场人士表示，非投资等级企业债在刚性需求下价格水涨船高，再加上境内近期因推动金融去杠杆政策使得利率走高，两边利差已逐渐收敛。

前述不愿具名的基金经理人指出，相较于五年期国债境内外利差达50基点，有些企业债的利差已缩至不到20点。若是继续收敛下去，搭配人民币汇率稳定与资金池水位止跌回升等条件，企业就会有动机发行点心债，最快下半年应有机会看到。

〞但还是要看发改委批不批，听说目前只有投资等级的国企，或是支持〞一带一路〞政策的才能出来发，管控得很紧。〞该经理人说。

陈以珊则认为，境内外利差收敛，不仅是对发行者有影响，对投资人也会形成牵引作用。毕竟不少点心债的持有者是中资机构，若是境内利率愈来愈高，会不会弃点心债而回流境内也不无疑虑。

不过元大投信基金经理人毛宗毅称，纵然境内利率高于境外，但由于境外债券变现性高，又有免税的优惠，因此还不至于会让离岸的优势有所改变。

〞监管层还是要支持国际化的，若资本外流明显减少，应该就快要看到曙光了。〞毛宗毅说。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 6,363.5.0 17

东方汇理银行 2,990.0 13

渣打 1,323.2 9

招商银行 1,250.0 1

中国工商银行 1,250.0 1

巴克莱银行 1,000.0 4

**本周市场动态**

--中国央行周三就“债券通”业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。

--标准普尔全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣周一对路透表示，标普可能按原有安排对中国评级进行定期检查，认为现阶段没有举行临时委员会会议的理由。(完)