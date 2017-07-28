综述：人民币汇率形势趋稳 临时性资本管制措施或可渐进调整

资料图片：2010年10月，置于镜片下的人民币和美元纸币。

路透北京7月28日 - 今年6月以来，伴随着美元指数疲弱和人民币两度强势拉升，人民币贬值压力已经明显缓解，企业结汇意愿也有所上升。而市场对汇率走势的预期也出现明显分化；“双向波动”已经初见端倪，当前或许是渐进调整临时性资本管制措施的一个时机。

今年以来人民币已经累计升值超过3%，而美联储虽然两次加息，且提出年内“缩表”计划，但美元指数还是在7月议息会议后跌到13个月的低位，回吐“特朗普行情”的全部涨幅。本周四发布的一项路透调查显示，投资者人民币的多仓规模增至去年12月以来最高。

“大家的预期变了，没有那么强的美元强预期了，所以说现在是(调整政策)的好时机，可能很难再遇到这种美元弱势的最佳时机了。”一位银行人士称。

2015年“811”之后，由于人民币贬值压力骤升，监管层连续出台了许多控制资本流出的措施，包括对银行远期售汇收取20%的风险保证金、跨境资金流动本外币一体化审慎管理、收紧企业海外投资等等，而很多举措已经在随着汇率形势稳定而渐渐松口。

今年4月，中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展。

5月下旬，监管层对中国企业海外投资的策略转向，符合国家产业政策的项目已经可以在快速审核之后购汇出境。这也让中国企业“走出去”更加顺畅，对市场主体而言降低了对外投资的成本。

7月下旬，外管局对多家银行就远期售汇风险保证金进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险保证金可能调整或取消。若能够取消，会有效降低企业远期购汇成本，并且企业也有动力把此前在境外的套保业务转回境内。

以上都在对此前临时性的资本管制措施进行渐进放松，一方面印证了汇率走势趋稳、国际收支压力减轻；另一方面，也切实减轻了合法合规企业跨境支付的成本。

“取消这些临时性政策是对实体经济的支持。”亦有银行人士指出，“这种临时的政策肯定要有结束的一天。”

中国金融四十人论坛高级研究员管涛此前表示，如果跨境资本有序流动，最终能够实现政府和市场的双赢；最近一段时间随着外汇形势好转，已看到一些窗口指导的措施有松动迹象，现在一些用汇能够更好地得到满足，“这个在市场恐慌的情形下是很难实现的。”

7月召开的第五次全国金融工作会议把“金融服务实体经济”提高到重要位置，强调把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，引导金融业发展同经济社会发展相协调，促进融资便利化、降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。

而外管局在学习金融会议精神时，也把外汇管理服务实体经济放到了重要位置。外管局近日举办了2017年分局长高级研修班，对当前国内外经济金融形势和外汇形势进行了分析，指出将进一步促进跨境贸易投资便利化，全面提高外汇管理服务实体经济的效率和水平，依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，支持贸易新业态发展。

**放松管制料仅微调**

尽管当前汇率预期有所转向，但许多市场人士认为不能对形势掉以轻心。管涛此前在金融时报撰文称，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向震荡行情。

亦有中资大行交易人士指出，当前美元受欧盟经济变化影响更大，最近汇率虽预期调整，但不够稳定。作为商业银行，只能继续观望汇率走势。

“目前放开（管制），稍显急促。”他称。

由于市场预期欧洲央行将提早展开其逐步退出货币宽松的脚步，而非推迟退出，欧元因此受益。今年迄今，欧元兑美元已上涨约11%。欧元贸易加权汇率年内迄今上涨4.6%。

亦有股份行交易人士指出，虽然短期美元偏弱，但从中长期看美元没有走贬的基础，人民币尚无长期强势的条件，而且人民币走势整体会受外围环境影响，而中美之间的沟通也是一个重要方面。如果资本流出形势彻底逆转，需要两个前提条件：中国经济足够好以致大量资本回流中国；境内居民和企业的美元存款纷纷结汇。

“只有到这个时候才有在资本项下放松购汇的可能性。”他称，“现在只是在经常项下逐步放松。”

中国国家主席在全国金融工作会议上表示，要扩大金融对外开放。深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

交通银行 7,800 2

汇丰 6,458.5 18

东方汇理 4,190 15

渣打 2,874 15

招商银行 1,250 1

工商银行 1,250 1

**市场动态**

--中国国家外管局近日举办了2017年分局长高级研修班，对当前国内外经济金融形势和外汇形势进行了分析，指出将进一步促进跨境贸易投资便利化，全面提高外汇管理服务实体经济的效率和水平，依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，支持贸易新业态发展。

--两位知情消息人士透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。

--中国6月银行结售汇逆差同比增逾六成，涉外收付款逆差规模创年内高位，不过，银行结汇规模为近两年新高。显示6、7月购汇高峰效应，叠加对外投资恢复性增长提振总体购汇需求，而银行结汇规模增长平衡了部分购汇需求。（完）