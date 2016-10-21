（重发）综述：人民币汇价风云变幻企业淡定以对 资产配置全球化大势难敌

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作者 孙琦子

路透北京10月21日 - 10月以来，人民币兑美元已经贬值逾1%，本周五更是逼近6.76再刷逾六年新低，但企业的心态已经回归理性，年初的恐慌情绪几乎没有出现。中国多家企业外汇业务负责人表示，年内人民币预计跌至6.8左右，最低不会破7.0关口。

在他们看来，人民币升升贬贬的双向波动已经成为常态，也不会过度关注汇价短期的变化。一些大型进口企业继续严格套期保值的财务规则，而出口企业也在享受着人民币贬值带来的结汇福利。而在严格的实需购汇要求下，恐慌性购汇和提前购汇已经大为减少。

“（汇价）现在6.7多，晃荡晃荡，贬一贬升一升，年底到6.8，估计就差不多了，7以内不妨拭目以待。”一大型央企外汇业务负责人称。

亦有国企的外汇交易总监表示，对人民币贬值预期的幅度已经明显减弱。从交易的层面看，企业的套期保值都以短期为主，基本没有一年以上的。并且能看到境内和离岸市场已经没有高杠杆赌人民币贬值的空头仓位。

“从交易的角度来看，人民币贬值趋势能持续多久很难说。10月以来英镑、欧元贬值叠加美联储加息预期，已经很大程度上释放了人民币贬值压力，即便美元指数冲高到100以上，这个压力也是可以承受的。”他称，“也不一定明年一年都在贬值，一旦趋势反转也是分分钟的事。”

在他看来，美国经济也并非一枝独秀，且全球经济深度融合的今天，牵一发 而动全身，美联储也会考虑海外市场的变化对国内经济的影响。

“这么多次美元加息的周期中，就这次是最弱的，一年也就加25个bp，狼来了喊多了，市场就不会过度反应了。”

而在一家安徽民营出口企业主看来，美国经济其实也并不景气，没有市场预期的那么好。

“我们做出口的订单季节性很明显，秋季订单是最主要的，春季只是补货。但今年秋季的美国的订单减少了很多，不光是我们公司，周围的很多公司都是，美国客户对经济前景的预期也不咋样。”他称。

在他看来，人民币贬值对他们来说还是有好处的，尽管对订单量没什么刺激，但可以让利润率有所提高。

“人民币贬一点，我们就能多赚点钱，就能活下去，不然订单这么少得死多少企业。”他称，“不过领导们总强调汇率基本稳定，那就说明不会贬多少，他们说出来了就要算数的。”

受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。

人民币兑美元即期周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷新逾六年新低。

**资产配置全球化大势难敌**

尽管企业层面的恐慌情绪已大为改善，但资本流出仍在持续扩大。外管局周五公布的数据显示，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差。另外，9月末央行口径外汇占款减少3,374.82亿元人民币；9月末外汇储备环比减188亿美元，连三月负增长。

“企业趋于理性和资本继续流出并不矛盾，企业购汇行为不是恐慌的表现，而是企业理性资产配置的一个选择。”招商银行总行资管部高级分析师刘东亮称，“在人民币贬值的预期下，大家都要寻求收益更高的资产，成本更低的负债，此时把资产转成外币也是很正常的。”

他并称，国内企业年初恐慌，是因为没有经历过这个市场化定价的阶段。只要大家觉得市场化的定价机制趋于透明，就会逐步接受汇率的波动，现在也就越来越理性。

华融证券首席经济学家伍戈则指出，大家普遍预期美联储12月加息，不光是中国，新兴市场国家的资本流出都是比较大的。而中国也有一些自身因素，在资产荒的背景下，企业和个人的投资标的有更强烈的全球意愿。

“在资产荒和货币流动性充足的情况下，9-10月大家更倾向于配置房地产和外币资产，这种情况下内外双重因素相结合，资本流出的压力依然比较大，但并不是恐慌性质的。”伍戈称。

他并表示，企业在全球配置资产的动机，一方面看收益率的绝对水平，一方面看收益率的相对变化。当前的趋势是美国利率往上走，中国利率往下走。而且从分散风险的角度而言，全球投资组合越来越受欢迎。

中国1-9月非金融对外直接投资（ODI）同比增长53.7%至1,342.2亿美元，9月ODI同比增长56.9%至161.6亿美元。商务部此前公布，1-9月中国实际使用外资金额（FDI）950.9亿美元，同比增长4.2%（未含银行、证券、保险领域数据）；9月当月FDI为92.1亿美元，同比增长1.2%。

伍戈认为，资本流出压力是新兴市场国家都要面对的，短期这一趋势和压力还将持续。对货币当局而言，宏观审慎管理还是很必要的，汇率调控也将更加艺术。而更重要的是，对经济增长目标和货币投放应该更加审慎。(完)

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 23,681.5 68

东方汇理 21,204.3 84

交通银行 14,000.0 2

渣打银行 9,615.8 41

中信建投 6,000.0 2

法国巴黎银行 5,241.5 23

**本周市场动态**

--离岸人民币兑美元周五早盘最低触及6.7664元，为有数据以来的最低点，因美元指数.DXY大幅上调。

--国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英周五在发布会上指出，前三季度，中国跨境资本流出压力总体呈缓解态势，尽管银行结售汇和涉外收付款均为逆差，但售汇率连续下降，企业外汇融资意愿上升，结汇率也先升后降，银行远期结售汇逆差先降后升。

--中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受专访表示，为防范跨境资金流动风险，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出，并保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。

--美国财政部周二公布的数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。

--中国外汇交易中心周二称，首批五家境外机构于今日起成为中国外汇交易中心外币拆借会员，这有利于满足境内外金融机构的外币融资需求，进一步推动中国外汇市场对外开放。

--台湾央行周二公布，至9月底止台湾银行业累计人民币存款达3,118.28亿元(含可转 让定期存单)，较前月增2%，连续第二个月成长。 (完)