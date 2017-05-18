综述：中资美元债延续供销两旺（更新版）

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作者 张金栋

路透上海5月18日 - 与中国国内债市冷清不同，今年中资美元债不管是发行还是市场需求，继续延续去年火爆场面；分析人士指出，供销两旺也跟当前市场环境有密切相关，境内金融强监管导致发债利率上行等因素，不少企业选择境外发美元债，预计这种状况短期内不会改变。

他们并指出，而对投资人，特别本身就有美元头寸的中资海外分支机构而言，中资美元债的票息率较高，估值与欧美债券相比存在一定优势，更具投资吸引力。但中资美元债应只是国内融资的补充，且需关注政策转向和汇率风险。

“现在投资人是有啥买啥了，收益率相比境内都不低。”一位中资券商香港分公司固收经理如是说，“去海外发债的，基本上都是在境内发债企业里筛了一轮，目前看风险也相对比较小。”

8.11汇改加上美元转为强势，企业大量解除外币负债，并转为持有外币资产，这些资产也希望有好的收益。中资行海外分行手中本来就有很多外币头寸，也希望配置中资美元债。另一个关键因素是国内投资人普遍对发行主体较为熟悉，相比更愿意配置中资美元债。

民生证券援引iBoxx中资美元债指数显示，中资美元债二级市场整体上涨较为明显，从年初至5月12日的总回报率为2.47%，相比5月5日升高0.24个百分点。

一位台湾投资信托公司固收投资人士表示，由于去年开始来自中国境内的流出资金持续买入，明显推高海外中资美元债的价格。

“现在的中资美元债跟其他新兴国家相比，收益率算低的了。现在我已经不敢再讲中资美元债风险收益比比其他新兴市场国家好了。”该固收投资人士称，“当然我们还是会买有potential capital gain（潜在资本收益）的标的，包括投资等级债和高收益债，我们也接受没有评级的债券。”

根据路透口径统计，今年截止5月15日中资美元债累计发行超过1,200亿美元，已经和去年总数不相上下。

国家电网在4月底新发四个期限共50亿的美元债券获得了78亿美元的认购，最终利率较初步定价有所调低；而中国华融资产管理公司4月底新发四个期限总计29.7亿美元的新债更是获得逾137亿美元的认购。其中5年期10亿美元浮息债更是获得逾5倍认购。

高收益债方面，房地产美元债等的票息率可达5%-7%，相较其他同类债券，具有明显的收益上的优势。例如3月底阳光集团发行的3亿美元三年期美元债获得超5倍认购，最终利率落在6.85%，较初始定价低40个基点（bp）。此外如瑞安建业2亿美元3年期优先票据，发行利率亦达6.25%。

**境外发债意愿强**

和需求强劲一样，中资企业海外发债意愿亦十分高涨，特别是一些境内发债受限的企业或行业，或者是有境外外币使用需求的，中资美元债成为这部分企业的另一条融资渠道。

例如房地产及银行等，一方面在降杠杆进程中，国内融资环境明显趋紧，市场利率快速上行，另一方面监管从严也让企业境外发债的意愿更强。而政策层面和地方政府的支持，也是境外发债持续高涨的原因。

民生证券固收研究主管张瑜表示，目前银行和地产是中资美元债的发行主力，他们都有境外融资需求，其中银行更多的是处于应对MPA(宏观审慎评估)考核考虑，而房地产企业在境内发债几乎被卡死，只能寄希望于境外融资。

“不少企业转向美元债，且发行成本也比国内低，我们团队就是帮助企业境外发债，给他们提供増信，企业需求比之前多了不少。”一股份行国际业务部经理表示。

2015年的8.11汇改一度导致资金明显外流，同年9月监管层开始转为鼓励资金结汇[发改外资[2015]2044号]，以对冲资金流出，将企业发行外债改为备案制，并允许内保外贷项下的资金调回使用，这些均鼓励了企业境外融资；另外不少地方政府为了完成流入指标，也会配合企业发行美元债。

市场人士预计，在中国金融去杠杆背景下，中资美元债火热行情料会持续，发行规模也有望再上一个大台阶。

很多美元债发行人在海外路演之前，拟发债券即已被抢购一空，亦彰显需求之旺盛。此外不少发行人为了避免投资人同质化的问题，特意要求一定比例的国际投资人。

但随着市场的变化，监管层已经“有意识”控制房地产行业的发债申请，有银行业人士就表示，发改委第二季度开始已基本停止通过房地产企业海外发债备案了，“毕竟不是国家鼓励行业”。

在市场火爆的背后，投资人士也提醒，未来仍有可能出现部分信用违约风险；对发行人而言，监管层若从鼓励转为抑制海外发债，融资能力较弱的企业还有可能面临再融资困难。

前述国内券商香港分公司固收经理就表示，“我一直理解境外发债只是企业的一种补充，但不会成为市场的主流，...国内发债难，主要是难在发行人接受不了利率上行，等发行人逐渐接受了，也就没那么多取消了。”

另外，今年城投美元债并没有出现明显放量，去年城投美元债发行超120亿美元，较2015年翻了一番，而随着的城投美元债大量发行，发债主体资质也不断下降。

监管或已经看到其中“风险”，也有所动作。

本月初中国财政部公布了进一步规范城投企业举债融资行为的文件[财预[2017]50号]，对于城投企业在岸和离岸的融资行为做了进一步的明确要求与规范。文件明确地方政府不能为城投平台境外发行提供“隐性担保”，这或限制城投美元债的发行规模。

另外国家发改委在美元债备案节奏采取了一定的控制，前述国际业务部经理就表示，“发改委今年至今没开口子，据说要出政策（规范），...不能像现在无序，一拥而上。”

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 3,280.0 10

东方汇理 2,990.0 13

渣打 1,323.2 9

法巴 630.3 3

巴克莱 400.0 2

总计 10,708.0 42

**本周市场动态**

--中国人民银行和香港金融管理局正式公告，同意两地基础设施机构开展债券通，这是继沪港通和深港通后，两地资本市场互联互通再揭新篇章。

--台湾央行公布，至4月底止台湾银行业累计人民币存款达3,079.70亿元(含可转让 定期存单)，较前月减0.35%。

--国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续三个月下跌，上月修正后为降1.34%。4月名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个月下跌，上月修正后为降0.59%。实际和名义有效汇率均创31个月来最低水平。（完）