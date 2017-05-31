综述：人民币强势补涨有意打破“非对称贬值” 市场保持谨慎观望

作者 孙琦子

路透北京5月31日 - 人民币兑美元已连续三个交易日强势拉升，累积升幅近700点，打破了连续四个多月来的横盘走势，周三收创至逾六个半月高点。分析人士指出，人民币此番强势拉升，一来是对美元下跌部分的补涨，打破“非对称贬值”；二来引导汇率靠近中间价，增强中间价的指导意义。然而市场对人民币后市方向仍保持谨慎态度，不敢跟风。

人民币兑美元即期周三强势收升400点，创2016年11月11日以来新高。本月人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。

“这一波央行是希望人民币走强的，之前表现太差了，3月以来美元指数从101跌到了97，人民币却没怎么升，相当于对其它货币也在贬值。”华侨银行经济学家谢栋铭称。

他并表示，此前人民币一直呈现“非对称贬值”，即美元走强时人民币贬值，但美元走弱时人民币却很难升值。此次中间价模型调整也是为了打破这一怪圈，缓解美元走弱时人民币中间价相对升值不够的状况。

与人民币兑美元双边汇率连续四个多月横盘相对，美元指数已从年初103.820的高点跌至97附近，5月下旬一度跌至96.797的逾半年低点。

亦有中资行交易员指出，此番人民币被强势拉升，也与中间价机制调整有关。

“中间价模型加入了逆周期因子是为了引导市场预期，但前提是必须让中间价起作用，这才有意义；不然一直调中间价，市场价跟中间价没有关系，那就失去意义了。”她表示。

人民币兑美元中间价模型上周再次调整，引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。

平安证券首席经济学家张明也在报告中指出，在“收盘价+一篮子+逆周期调节因子”的新机制下，预计短期内会推动人民币兑美元汇率的走强；而在下半年，如果美元重新走强，新的机制也会缓解人民币兑美元汇率的贬值压力。

“由于新机制的实施阻碍了国内外汇市场的出清，这可能导致当轮资本外流延续更长的时间。此外，一旦国内宏观经济数据下滑，新机制也可能加剧人民币兑美元中间价贬值压力。”他亦表示。

**市场谨慎观望**

但是对人民币汇率未来的走势，市场上已存在较大分歧。有交易员认为，在央行的强势引导下，人民币已经开启新趋势，将逐步走升；亦有人保持谨慎，认为在美元加息的周期下，人民币未来贬值压力依然较大。

“下一步，我们的疑问是央行的目标是多少？接下来人民币能不能再接再厉升值？目前大家还是比较谨慎，也不敢随便跟风。”谢栋铭称。

他并表示，从大方向来看，人民币不会大涨特涨，因为中国的外汇管制依然存在，未来美元的走势也存在不确定性；不过，如果预期管理成功，市场的预期转变认为人民币不会再贬值，那这个预期就会自我实现。

亦有中资行交易员表示，人民币短期肯能有一波走升，但中长期不会有大幅升值；如果年内不贬值，明年后年人民币的贬值压力会更大。

“这是个受压制的市场，很难有正常的走向。”他称，”未来的走向还是要看中资大行是否真枪实弹，以及央妈的目标点位在哪里。“

“现在美元空头市场上蛮多，人民币上得很快。中长期还是往下，短线不能盲目追高。”另一股份行交易员称，“任何交易都要抢在别人前面，落在后面就会拥挤，没什么机会了。”（完）