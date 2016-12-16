（重发）综述：外有美国剑指内有经济转型压力 人民币国际化曲折前行

2010年11月7日，图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

（重发以润饰标题）

记者 董永年

路透台北12月16日 - 闽南语有句俗谚--〞田螺含水过冬〞，比喻要人忍苦度日，等待时机。人民币国际化亦是如此，贬值趋势短期料难逆转，明年仍应耐心等待，寻求曲折前行机遇。

市场人士认为，美国总统当选人特朗普可能加速反全球化，激化中美斗争，中国内部又面临经济转型风险期，可谓步步惊心，需有智慧方能化解压力。

〞大陆的机会不在这一、两年，明年贬值趋势不会改变，人民币国际化会放慢脚步。〞元大宝来投信副投资长吴宗颖说。

他表示，工业化4.0的推出，以及中国劳动成本明显上升，已对全球化趋势造成伤害。特朗普就职后，更将加速反全球化的进程。未来美国与中国间的利益冲突料不断上演，在美国独善其身思维下，短期只有美国受益，其他国家均将受到伤害。

AIA Capital首席经济学家吴嘉隆亦就中美两大国间相互角力分析，特朗普要制造业回流美国，质疑〞一个中国〞政策等动作，都相当有针对性，摆明就是冲着中国而来。

他认为，特朗普藉由政治与财经手段对中国施压，目的是逼迫其做出有利于美国的贸易协定，但中国也不是省油的灯。明年初特朗普上任后，双方可能上演赛局理论中的〞弱鸡游戏〞(chicken game)。

〞两辆大车迎面高速行驶，就看谁先转方向盘。〞吴嘉隆说。

吴嘉隆预期，在地缘政治风险可能升温下，全球资金涌向美元避险的趋势难以改变，美元强势就代表着人民币只能弱势。

特朗普在竞选期间就威胁要对中国征收惩罚性关税，最近又一再批评中国的贸易政策，性质上与他有关台湾的言论如出一辙。一位与中国政府领导层有关系的消息人士称，这是挑衅，但不太可能引发战争。

“我们预计双方关系会紧张起来。”

中国日报此前报导引述高阶官员谈话指出，中国将在近期对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。

**信贷、房地产**

除了外有美国层层施压，内部经济再平衡也面临仍在半途的尴尬阶段，皆不允许人民币有走强的想像。

在今年3月底将中国主权评级展望下调至〞负向〞的标准普尔资深董事陈锦荣(Kimeng Tan)说，中国经济尚能维持中高速增长，是因为政府大力扩张借款投入基础建设，同时信贷增长较名义GDP增长高出许多，这在低利率时尚能维持。

根据标准普尔研究，以银行业存贷比作为系统内融资和流动性缓冲的衡量指标，假设增长速度与过去三年相似，存贷比将于未来两、三年内接近100%，显示中国信贷扩张正面临急停风险。

〞一旦信贷无法增长，政策也将无持续性，经济也会下滑。对金融市场与经济将有很大的不确定性，进而影响主权评级。〞陈锦荣提醒。

曾担任中国第十一届全国人大常委、财经委副主任的经济问题专家贺铿，此前接受路透专访时也强调，进入新常态的中国经济仍在L型底部震荡。明年积极财政政策不宜再扩大赤字规模，基础设施的建设也需要与目前整体经济水平相适应，也应减速。货币政策则应保持适度的灵活性。

针对房地产企业的问题，标准普尔首席评级官李国宜表示，去年房地产总债务对EBITDA(税息折旧及摊销前利润)的比率达六至七倍。通常情况下，借款对EBITDA的比率高于五倍表明利息偿付比率非常弱。这样的公司所产生的现金流量可能大部分都用于利息偿付，能用于再投资、借款削减或偿还的资金所剩无几。

〞开发商最近一、两年在一、二线城市买很贵的地，销售预期若不好，现金流会有压力，且融资渠道在收缩，证监会不给开发商发新债，部分又回到海外发美元债，但利率又上升，两面受敌。〞他说。

不过标准普尔资深董事廖强补充，中国政府对房地产调控维持着微妙的紧平衡，应该可以防止金融危机爆发。

〞冷的时候加把火烧一烧，热的时后把柴火撤出来。〞他说。

**离岸人民币料续萎缩**

内外不利因素交相胁迫下，人民币兑美元贬破7.0价位，似已成为市场的共同预期。尤其台湾在两岸关系不佳环境下，明年离岸人民币业务料将延续今年的萎缩趋势。

交通大学财务金融研究所教授叶银华表示，离岸与在岸人民币套利、套汇诱因均已不存在，一切回归基本面。香港、新加坡因有跨境结算、RQFII(人民币境外合格机构投资者)等业务支撑，仍有基本需求。但台湾这两项都没有，肯定会萎缩。

虽然台湾离岸人民币资金池尚称稳定，不过叶银华强调，要看流量而不是看存量。〞这是因为大家不想实施损失还放着。〞

富邦金控资深经济学家罗玮则表示，在人民币贬值预期下，企业只要一拿到人民币就避险或换掉，一般民众存款到期就解约，持有意愿偏低。

由于缺乏有效率的运用管道，罗玮指出，一般银行收受人民币存款后，多拿到海外做换汇交易(SWAP)，等于是拿钱给别人运用。

〞我们只是蓄水池，发电却是别人在做，可惜了。〞他说。

台湾央行公布，至11月底止台湾银行业累计人民币存款达3,090.23亿元(含可转 让定期存单)，较前月增0.16%。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 29,161.5 82

东方汇理 21,504.3 85

交通银行 14,800.0 4

渣打 13,152.3 55

法巴 7,091.9 28

中信建投 6,000.0 2

花旗 5,656.0 15

中国银行 4,333.9 11

国泰君安 2,853.0 4

瑞银 2,454.5 17

**本周市场动态**

--中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融 市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

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--香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告，建议着力发展香港的人民币债券市场，包括推动短期央票在港发行。(完)