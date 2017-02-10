综述：人民币流动性和结售汇格局正在变化 资金流出有望改善

图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 孙琦子

路透北京2月10日 - 今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。

虽然央行并没有加息，但过去一年流动性充裕宽松的舒服日子应该是一去不返了。变化首先体现在掉期市场上，由于预期人民币流动性趋紧，许多机构通过美元来掉取人民币，资金盘的大量买需将境内美元/人民币掉期曲线推升到一年以来的高位。而在即期市场上，随着银行间市场实际的资金成本上行，购汇的成本逐渐抬升，机构对于做空人民币更为谨慎。

“虽然春节后隔夜的钱松了，但流动性紧张的预期还在，大量的资金盘都在买，今年掉期的均值肯定比去年高，估计一年期最低也得900多点。”一股份行外汇交易主管称。

境内美元/人民币掉期曲线从去年12月开始便一路抬升。北京时间2月10日13:55，境内美元/人民币一周期掉期报32点，一个月期报158点，一年期报1,230点，较12月30日收盘价分别涨53.85%、66.32%和125.69%。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高。分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显。

交易员们表示，随着银行间人民币的实际利率上行，掉期点也上行，隔夜成本高，美元多头成本变贵了。受此影响，除非美元有趋势性上移，否则不会有人持有大量的美元。

今年以来人民币兑美元即期汇率呈现震荡上升趋势也印证了这一点。1月26日人民币兑美元汇率中间价为6.8588元，较上年12月末升值1.14%；人民币对美元市场汇率收于6.8780元，较上年12月末升值1.04%。除了美元指数回调的因素之外，这一波升值也受到人民币做空成本增加影响。

“交易员就是做滑头，不能死多头也不能死空头。今年趋势性交易可能不好做，估计快进快出做的多。”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭称。

不过亦有中资行交易员表示，跟减少了一万亿美元的外汇储备相比，交易头寸只是毛毛雨，所以影响外储的购汇主要不是看交易头寸，企业购汇才是关键。

中国央行周二公布，1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，为连七月下降且续创近六年新低。当月降幅123.13亿美元，连续两个月减少且为六个月最低。外管局称，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。

**企业结购汇格局有所改变**

本周前四天境内的结售汇格局转为顺差，除了公布外储的周二之外，每天都有大量结汇盘推动人民币收升。这些结汇盘中，有客盘，有自营的跟风盘，也有一些止损盘。但这种变化能持续多久，仍待观察。

今年以来人民币兑美元双向波动走升的态势，让一些企业客户的预期发生了一定的变化，此前一些延迟结汇的出口企业也逐渐开始择机结汇。

“其实客户手里捂的美元还是挺多的，如果预期稳定了就愿意出来结汇了。”一股份行交易员称，“现在大行都不太干预了，市场已经比较平衡了。”

当然，也有一些企业在“奉命结汇”。

“跟去年一样，我们被要求结售汇逆差按季度收窄一定比例。”一央企财务人士称。

亦有央企外汇交易主管称，央行鼓励结汇，但无汇可结。“下属的公司基本把美元留在境外，我让他们调回来，他们也不肯。”他称。

而从购汇层面来看，一方面外围市场的诸多不确定因素让市场不再相信人民币兑美元会继续单边贬值，另一方面中国境内的层层限制也让许多企业购汇意愿“有心无力”。而对人民币流出的限制，也让一些企业不得不寻找兄弟企业的境外机构的美元支持，并在境内对其支付人民币。而随着外管局对贸易真实性审核的加强，这样的权宜之计也在变得更加困难。

为推进境内外汇市场对外开放等重点领域改革、促进贸易投资便利化，中国外汇管理局此前表示，扩大境内外汇贷款结汇范围，允许具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款办理结汇；境内机构应以货物贸易出口收汇资金偿还，原则上不允许购汇偿还。

中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会近期表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

“去年确实看到了很多不理性的资本外流，从资本外流角度今年应该比去年好很多。加上偏紧的货币政策，人民币成本提高了，人民币流出的压力也会小一些。”谢栋铭表示。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

巴克莱 200.0 1

汇丰银行 140.0 1

苏格兰银行 109.5 1

东方汇理 100.0 1

法巴银行 35.0 1

总数 584.5 5

**本周市场动态**

--渣打银行周二公布的一项专有指数显示，主要国际金融中心的人民币使用量去年减少10.5%，在12月降至29个月低位。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)此前称，2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，占比从2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，其使用在国际支付中排名第六。

--中国央行周二公布，1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，为连七月下降且续创近六年新低。当月降幅123.13亿美元，连续两个月减少且为六个月最低。外管局称，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。

--中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2016年经常帐户顺差2,104亿美元，资本和金融账户逆差470亿美元；四季度经常帐户顺差376亿美元，资本和金融账户逆差376亿美元。外管局表示，跨境资金流动未来总体将朝着均衡收敛，风险总体可控。（完）