综述：人民币点心债受益存款准备金考核新规 利差交易需求升温

记者 董永年

路透台北6月17日 - 中国央行近期调整存款准备金考核基数，令利差交易(carry trade)投资人对点心债(含宝岛债)需求升温，农历年后以来的多头派对得以延续；只要人民币汇率保持稳定，离岸与在岸倒挂的收益率有望进一步缩窄。

市场人士认为，改革存款准备金考核制度，将此前按季交纳存准的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款亦纳入其中，让存款较境内偏少的离岸人民币拆借利率更趋于稳定，因而吸引了银行与基金等对点心债的买需。

〞这对银行影响尤其大，让利率留在底部，有利carry trade。〞一不愿具名的点心债基金经理人说。

渣打银行报告指出，准备金考核新规有助于释放更多闲置流动资金进入境外银行同业间拆借市场与债券市场。

一大型证券商交易员也称，人民币筹资成本变便宜，离岸人民币换汇换利交易(CCS)利率明显下滑，在香港、台湾都可以感受到银行的需求。

他指出，台湾的银行一年期人民币定存利率都已下滑至3%以下，只要三年期点心债收益率贴近4%，都算是热门标的。

一大型银行投资专员表示，5月下旬第一海湾银行(First Gulf Bank)在台湾发行的三年期宝岛债以4.55%定价，当时因将投资额度让给了美元债，所以没有认购，不料这段期间三年期CCS竟下滑了50基点。

〞成了遗珠之憾。〞他说。

CCS走低，也代表市场对人民币看空的预期下滑。元大投信中国机会债券基金经理人毛宗毅指出，人民币汇率预期保持稳定，主要得益于中间价形成机制逐渐透明。

他称，市场根据人行提出的汇率机制原则测算中间价，已非常贴近中国外汇交易中心公布的中间价，这体现了更为市场化的汇率形成机制；同时，人行在前期针对投机行为造成的剧烈波动进行的有效管理，也令市场做空情绪大为减轻。

〞对人民币大贬预期减少，就没必要借资金来空，这也让货币市场利率留在低点。〞一不愿具名的基金经理人说。

中国央行本月初宣布，进一步完善平均法考核存款准备金，自7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时，按季交纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款，其交存基数也调整为上季度境外参加行人民币存放日终余额的算术平均值。

**境内外利差续缩窄**

点心债多头走势自农历春节后一路延续至今，即使中国近期发生多起债券信用违约的案例，似乎也没影响投资人的买兴。

毛宗毅表示，企业至境外发债的程序与资格较为严谨，且点心债发行天期较短，是较不受影响的原因；此外，今年新发行的公募点心债不过两、三档，还不足以供应市场胃纳。

另据渣打银行统计，今年以来未偿还的点心债余额已下降15%，在外流通筹码的减少有助于支撑点心债价格。

在多项有利条件支持下，点心债收益率较在岸债券收益率倒挂幅度正持续收敛。

中国银行“境内外债券投融资比较指数”显示， 自2014年10月下旬开始出现倒挂后，今年2月19日总指数低见-333点左右，但截至6月8日已反弹至-129点，并超越前波反弹高位，打底完成讯号明显。

对于点心债后市，看好者仍不在少数。毛宗毅即认为，在全球低利率环境下，存续期1-2年投资等级的点心债还有3%以上收益率，比其他零利率或负利率的债券好。

〞大家也可以接受人民币贬，哪个货币不贬值？〞他说。

不过一不愿具名的基金经理人认为，点心债市场自去年811汇改后，外国投资人几乎都跑光了，即使近几个月反弹也没见着新面孔，参与者多是大中华区内的机构，国际化程度受到限制。

〞都还是underweight(减码)，也许是担心债务还有什么问题吧。〞她说。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 14,241.4 39

东方汇理 8,635.0 41

法巴 3,375.9 14

中国银行 2,699.9 3

渣打 2,216.0 16

国泰君安 1,550.0 2

中国银河证券 1,250.0 1

**本周市场动态**

--欧洲复兴开发银行(EBRD)已经与中国签署一份谅解备忘录(MoU)，就中国通往欧洲的新“丝路”贸易路线展开联合项目。中国去年成为总部设在伦敦的EBRD的股东之一。

--尽管债务缠身的中国渤海钢铁集团有限公司目前深陷困局，但仍在周三偿付了其2014年在境外发行的15亿元人民币点心债应付债息，该点心债晚间在悬崖式下跌后反弹了5%。

--美国指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。(完)