综述：人民币汇率仍掣肘货币政策宽松 中国央行两难中寻平衡

作者 孙琦子

路透北京8月26日 - 本周美联储加息预期升温，中国央行则重启14天逆回购释出降杠杆信号。尽管中国央行通过公开市场操作持续注入人民币流动性缓解资金紧势，但在美联储加息高悬于顶的情形之下，货币政策的进一步放松恐怕较难实现。

“现在央行确实比较被动，面对稳定经济和稳定汇率的两难，中间会做一些平衡。平衡的方式就是注入流动性，同时保持利率的相对稳定。这也是挺艰难的行为，短期是可以维持的，但长期也是存在问题的。”中国社科院世经政所国际金融研究室副主任肖立晟表示。

他指出，前一段利率下降的预期太强，导致资本的短期泡沫。央行选择不降息而通过其它方式补充人民币流动性，根源在于汇市干预太多，人民币不能自由浮动。央行此举既在管理金融风险，也有助于稳定利率预期，防止中美利差收窄。

时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，本周净投放规模大增至3,100亿元人民币。在现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

因人民币流动性压力缓解，8月以来境内美元/人民币掉期曲线震荡走升的趋势在本周四亦出现明显改变，掉期短端迅速下跌，当日隔夜美元掉期大幅回落，一度下探至2.3，触及20天低点。

“央妈放钱了掉期就下来了，ON、TN明显低了。大家预期钱没那么紧了，自营也会在长端做一些获利了结。”一股份行外汇交易主管称。

在他看来，如果美元利率上行，中国就无法宽松货币。中国境内资产荒依然严重，一旦境外的资产价格抬升，会有很多资金流向境外。

“现在美国10年期国债收益率在1.56%左右，如果加上CCS（交叉货币掉期）1.5-2%，收益率就在3%左右，已经比中国10年期国债收益率高了。以后资本项下一放开，如果中美利差很小甚至倒挂，资本跨境流动会更厉害，那人民币贬值压力就很大了。”他称。

他亦表示，美国如果加息，中国国债收益率势必不能低，所以央行就出手了。现在中国经济下行压力大，不具备收紧货币的条件。但是当前资金的杠杆太大，一旦资金价格上来，出现像2013年那样的钱荒，整个银行系统都受不了。

“现在央行的做法就是让隔夜资金成本上升，七天无限量放，同时给大行窗口指导，不要放隔夜，或者把隔夜价格抬上来，很多机构的carry就不行了，他们就会卖债，这样就能降杠杆。这就是一种很温和的做法。”他称。

熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。周四政策显然已取得效果，大行的出资期限普遍倾向于七天及以上品种，隔夜供给仍然不足。

**政策宽松空间受限**

中金公司宏观团队周五发布最新报告称，虽然中国央行近日重启14天逆回购操作，但下半年流动性进一步宽松的空间有限，原因之一是进一步货币宽松将使人民币汇率承压。报告认为下半年不会降息，货币政策的核心问题是传导的有效性。

“如果大家都预期利率下降，有一部分投资者会持币观望，把钱放到金融市场上获得一些短期收益。这也部分解释了为什么企业的活期存款在增加。同时很多企业也在增加海外投资，这也给资本外流造成压力，造成国内经济增长动力下降。”肖立晟称。

亦有外资行交易员认为，人民币不会再像以前那么松了，美元隔夜掉期出现负值的情况应该很难再有，“因为M1、M2剪刀差的缘故，银行也不敢在市场上放钱，不然放了也没有用，没人用钱，也进入不到实体经济里。”

中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。

中国央行上周就7月货币信贷数据解释称，当前银行体系流动性充裕，利率水平低位运行稳健货币政策将继续保持灵活适度，适时预调微调，为稳增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币环境。

而在肖立晟看来，央行有很多手段，通过公开市场操作稳定利率预期的局势短期可以持续，这种操作不会对人民币汇率有负面影响，因为对人民币冲击最大的短期来说还是利差，“只要美元没加息，人民币没降息，汇率短期受货币政策的影响就不会太大。”

他认为，美国加息的节奏也会考虑外部环境。在当前欧洲、日本都在负利率的情形下，如果只有美国加息，那全球资本都会涌向美国，会造成很大的资产泡沫。所以美联储加息的节奏放缓，也给中国赢得了一定的时间。

“美元已经进入了加息通道，中国央行就很难降息降准；但也不是说不会，也可能会让人民币贬值一些。”他称，“关键是要放开汇率的市场化。”

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,821.5 54

交通银行 14,000.0 2

东方汇理 13,132.4 57

花旗银行 4,556.0 12

法国巴黎银行 4,371.5 20

渣打银行 4,091.0 23

**本周市场动态**

--熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。

--在央行公开市场连续四天净投放后，中国银行间市场周五资金面压力明显趋缓，各期限品种均见机构融出。交易员反映，尽管大行、政策性银行仍在控制隔夜出资规模，但七天、14天敞量供应，资金供需情况大幅改善。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，人民币在南非的支付使用量在过去12个月内增长65%，而在过去两年中则增长112%。这让南非在人民币使用量的排名从2014年7月的第30位上升为2016年7月的第24位。

--中国国家发展改革委周四表示，境内金融机构向境外投资者转让不良债权，形成境内企业对外负债，统一纳入企业外债登记制管理。(完)