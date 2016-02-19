综述：人民币空头猴年遭遇当头棒喝后已显退意

路透上海2月19日（作者 张金栋） - 春节后人民币兑美元汇率“满血复活”，猴年首日即创下2005年汇改来最大单日涨幅，虽然还不能说贬值预期就此消退，但料空头相互踩踏后必不能马上卷土重来，更何况外围环境已经悄然变化。

在猴年开市前的微妙时间里，中国央行行长周小川与市场深入沟通，长达1.5万字的专访解答了市场极为关心的多个热点问题，以稳定汇率预期；更重要的是，中国春节长假期间，美国加息预期继续减弱，国际美元连续出现明显回落，亦为中国监管层维稳人民币腾挪空间。

此外，尽管当前市场上购汇需求仍盛，中间价波动幅度亦较节前明显扩大，但人民币即期汇率仍波动有序，未见恐慌，表明监管层的预期管理已显效。

“现在客盘购汇还是多一些，但已经有客户在问(人民币)会不会转强了。”一外资行交易员称。

很明显，在国内外形势发生微妙变化之后，人民币贬值预期已出现分化，观望情绪逐渐浓郁，孤注一掷的人民币空头恐出现动摇。数据显示，尽管周五人民币兑美元即期跟随中间价走贬，但截至北京时间14:10，成交量仅为55亿美元，不足正常交易日的半日成交水平。

人民币猴年首日实现超1.2%的逾10年最大涨幅，这已经让空头犹豫；一项路透最新调查显示，受益于美国更为渐进升息及欧洲央行进一步放松政策的预期，过去两周多数新兴亚币人气改善，人民币兑美元看跌押注降至11月底以来最低水平。

而另一个人民币空头可能暂退的观察窗口，就是港交所的美元/人民币期货合约交易变化。在经历离岸CNH连续上涨后，人民币期货合约交易量在上周五突然从此前几个交易日的逾6,000张骤降至2,574张。银行交易员称，人民币期货合约数大减应是空头砍仓所致。

若国际美元进一步走弱，人民币空头头寸不排除加速解除，甚至重新建立人民币多头。

不过，外汇专家韩会师最新报告称，仅凭节后人民币升值无法得出空头退却结论，只有银行代客结售汇持续恢复顺差，才能判断多头情绪重新主导市场。现在全天交易基本在美元/人民币中间价上方进行，一般意味着银行体系结售汇总体仍呈逆差，还不能对后市过于乐观。

**一篮子货币稳定 VS 汇率弹性上升**

汇率已然成为中国金融稳定的重头戏，虽说短期内中国经济基本面改善难度较大，但若外部环境转好，亦能间接缓和贬值预期；在对一篮子货币保持相对稳定前提下，美元弱势将为人民币兑美元弹性上升提供较好的外部环境，但多少有点“螺蛳壳里做道场”的感觉。

“行长说的很明确，就是盯一篮子货币，弹性加大，但也会考虑国际市场的反应。”一中资行交易员称，“不管怎么样，央行还是对人民币汇率有完全的掌控权的。”

如果仔细观察去年12月以来美元指数两次下跌时人民币兑美元不同表现，结合中国央行去年公布的人民币汇率指数（CFETS指数），或可更清楚理解央行提的“人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定”。

美元指数去年11月底见顶回落，不过人民币兑美元仍下跌，并拖累CFETS指数回落。但今年1月初人民币的过速调整显然超出市场承受水平，CFETS指数亦跌破100关口；随后人民币波动率快速收缩，即期汇价再度出现一个多月的横盘走势。

而中国春节期间国际美元再现阶梯下跌，离岸CNH市场亦因此明显反弹，与在岸价差一度倒挂近600点子，人民币贬值预期略有消退；由于节前最后一个交易日(2月5日)CFETS指数再次跌破100关口，节后人民币兑美元上涨可很好地维持CFETS指数整体稳定。

因此，只要国际美元走势不是过于单边，人民币对美元汇率较高弹性是具备市场条件的，这也是中国央行所希望打造的“海绵盾牌”。较高的波动性不但可以减少套利，也是培养私人部门汇率风险管理必要手段，亦是外汇衍生品市场发展的基础。

最新一期中国货币市场杂志上署名为中国外汇交易中心顾及的文章指出，CFETS指数为观察人民币提供了更市场化的指向和量化手段，是分析判定人民币走势的重要参考；人民币兑美元出现短期内的大幅波动而对一篮子货币保持相对稳定是合理的，并且是更市场化的体现。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

东方汇理 835.0 4

汇丰 440.0 3

渣打 200.0 1

星展 160.0 1

摩根大通 130.0 1

**本周市场动态**

--中国央行行长周小川表示，当前中国国际收支状况良好，国际竞争力仍很强，跨境资本流动处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，还有所升值，不存在持续贬值的基础。他并坦言，近期确实有些投机力量在瞄准中国，不过中国有世界上最大规模的外汇储备，不会让投机力量主导市场情绪。

--渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年12月环比大跌2.1%，因跨境人民币支付流量减少。该指数去年全年下跌0.2%是自2010年有纪录以来首现全年收缩。市场将关注人民币汇价及限制资本流出管理措施，预计政府会暂缓资本帐进一步开放及人民币国际化。

--离岸人民币银行间拆借利率周五突然飙升，隔夜拆借涨至逾一个月高位至9.0%，较上收市价1.5%大幅飙升，CNH HIBOR不同期限的定盘价亦飙升，隔夜HIBOR亦走升至9.265%，分析人士认为，CNH资金利率飙升是多个渠道抽走流动性所致，这亦是1月11日离岸流动性告急以来的第二次飙升。

--两位消息人士周五指出，法国东方汇理银行(CAGR.PA)计划在台湾发行五年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以5.0%询价。（完）