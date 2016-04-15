综述：两岸经贸创汇优势不再 台湾人民币离岸中心前景茫茫

2013年2月6日，台北一家银行的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Stringer

路透台北4月15日（记者 董永年） - 对大陆巨额出超，是台湾自诩发展人民币离岸中心的优势。不过随着两岸产业结构自垂直分工转为相互竞争，台商也因成本优势丧失而持续撤离，对大陆贸易大幅顺差荣景恐将不在，不利人民币业务发展。

台湾自2010年以来，每年对大陆均维持逾700亿美元的贸易出超，不过2015年受全球贸易量缩减、大陆产业供应链结构逐渐完整等影响，出超金额滑落至636.7亿美元。今年第一季也不见改善，出超仅133.66亿美元，较去年同期的163.48亿下滑18%。

〞大陆景气不好，红色供应链崛起，出超继续下滑趋势是很明确的。〞元大投顾全球投资处首席经济学家陈森林说。

因工资等成本飙涨，台商陆续撤出大陆已不是新鲜事，伴随着当地产业结构更趋于完整，经营压力与日俱增，台商撤出步伐恐怕只会加大不会缩小。

依据台湾最大专业征信公司--中华征信最新调查显示，2015年704家在大陆有投资的上市公司中，获利者仅有394家，占总家数的55.97%。若由这些上市企业转投资大陆共4,472家公司来看，则仅有2,028家公司获利，无法盈利的大陆转投资企业更高达近55%。

值得注意的是，上市公司在大陆投资获利集中化的情况相当明显。获利前10大的上市公司合计达1,772.36亿台币，占总体的80%，其中光是鸿海(2317.TW)一家即高达950.74亿元，占总体的42.91%。这凸显出多数企业在大陆营运已陷入困境。

在环境益发困顿下，本地媒体报导，去年已有44家上市柜公司对中国子公司进行清算或处分，金额达148亿台币，创下历年新高。

曾经是触控面板股王的洋华(3622.TW)即是其中一例。由于不敌大陆同业--欧菲光(002456.SZ)等的杀价竞争，于去年底公告位于广东惠州的全资子公司友威光电停产清算。公司表示，因触控面板产业竞争激烈，为提高竞争力及降低营运成本，计划集中产能至越南。

台商将大陆生产基地连根拔起，自然减少从台湾进口原物料与零组件的需求。反而大陆因产业链自主化与自有品牌崛起，对台湾的出口与日俱增。

陈森林分析，台湾对大陆(不含香港)出口的高点出现在2010年，当时占整体出口的30%，如今掉了三个百分点只剩27%。反观2010年自大陆进口比重仅14%，但现今已接近19%，以此消长的速度与幅度估算，预估两年后两岸间进出口的比重可能会出现交叉。

〞到时候台湾对大陆每年的出超金额仅会剩下400亿美元，剩高峰时期的一半。〞他预估。

**资金池水位料降**

两岸经贸自然创汇的优势，让台湾拥有全球第二大的离岸人民币资金池，如今源头活水渐趋枯竭，市场人士担忧，这将让业务发展更加不利。

富邦金控资深经济学家罗玮认为，台湾人民币业务受两岸服务贸易协议无法在内部形成共识影响，导致1,000亿RQFII额度、换汇协议等措施无法落实，资金本已处于低度利用状态。为改善此一问题，央行、金管会倾向与伦敦合作，希望可以拆借或转存到当地金融机构。

〞资金水位不增反降，长远来说，离岸市场间合作的空间也会降低。〞他说。

中经院国际所研究员王俪蓉则强调，面对两岸经贸逐渐萎缩的趋势，若台湾仍想成为离岸人民币中心，正本清源的做法，还是必须向大陆继续争取RQFII额度等的放行，扩大资金回流的管道。

此外，王俪蓉认为，大陆应该将昆山试验区的跨境人民币创新业务，扩大推广到几个台商集中的地区，以解决中小企业融资难、融资贵的问题。

〞之前向大陆反映的好几次，但他们似乎没听进去。〞她说。

虽然两岸经贸前景展望不佳，人民币业务发展也遭遇瓶颈，不过渣打银行(台湾)首席经济学家符铭财仍对台湾抱持期待。

他认为，乐观最主要的理由，是大陆的资本帐开放仍持续进行，未来离岸市场间的合作仍有可为。

〞台湾金融业将可以扮演一定的角色。〞符铭财说。

台湾离岸人民币资金池在2015年6月冲高至3,382亿元后，呈现逐月缓步增减走势，至今年2月底止累计人民币存款达3,168.18亿元(含可转让定期存单)，较前月跌1.04%，中止连两个月增长走势。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 7,654.9 22

东方汇理 2,725.0 15

法巴 2,217.9 6

国泰君安 1,250.0 1

中国银河证券 1,250.0 1

**本周市场动态**

--匈牙利政府计划发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债)，期限三年，初始指导息率为6.5%。这是中欧与东欧地区发行的第一只主权点心债。

--中国财政部最快或于下月在港发行约150亿元人民币国债，票面息率约3%，在环球负利率环境下料仍有一定吸引力，若此将是穆迪及标普调降中国主权评级展望后财政部首次在港发债。

--上海黄金交易所称，新推出的人民币黄金定价交易的定价成员以及提供参考价成员共计18家，中国最大的几家银行、渣打银行(STAN.L)、澳新银行(澳盛银行,ANZ)和全球最大的珠宝零售商-周大福(1929.HK)都名列其中。(完)