综述：CFETS指数跌跌不休 人民币与美指同向波动为“祸首”

作者 张金栋

路透上海7月8日 - 人民币汇率指数(CFETS)今年上半年累计跌近6%，明显高于人民币兑美元中间价的2%跌幅，且仍跌跌不休深不见底，其表现显然不符合中国央行所提的“人民币对一篮子货币基本稳定”说法。

在参考篮子货币规则下，篮子货币反而比双边汇率波动性更大，也引发了人民币参考锚的稳定性质疑。但通过CFETS指数结构可发现，其跌幅较大主因人民币与美元指数同向下跌导致；若能提升汇率弹性逐步消化贬值预期，则指数稳定仍有保证。

要说明这个问题，可以先引进一个参照系，就是2015年全年的人民币汇率指数以及篮子货币和美元指数.DXY表现。通过对比可以看出，2015年美元指数上涨9.26%，人民币兑美元中间价下跌5.77%；CFETS指数全年则累计上涨0.94%，表现出很好的稳定性。

为了便于分析，我们将CFETS指数构成的13个货币对分成两部分，一部分是人民币兑美元，另一部分是其他12种货币。在美元指数震荡走升过程中，人民币兑美元在去年8.11汇改中放弃“盯住”美元，开启贬值走势；而其他非美货币也大都出现下跌，其中欧元兑美元大跌超10%，卢布兑美元跌幅甚至超20%。

在跌幅不一的非美货币中，如果将这些货币兑美元表现通过人民币兑美元调整，和外汇交易中心的非美货币兑人民币汇率表现可以看出，这些非美货币兑人民币的弹性和非美货币兑美元的弹性基本一致，也就是说非美货币兑人民币的表现基本没有经过干预调整。

人民币兑美元中间价在2015年8.11汇改前曾出现一段时间“盯住”美元走势，这也让CFETS指数稳步上行，并触及105.65高点，随后央行宣布启动汇改，CFETS指数也因此快速调整。

按照中国央行的说法，汇改一方面是释放贬值压力，另一方面也是为了完善汇率形成机制，并保持人民币对一篮子货币基本稳定。

货币 2015年对美元表现 兑人民币中间价表现 经人民币中间价调整的表现

人民币中间价 -5.77%

CFETS指数 0.94%

美元指数 9.26%

欧元 -10.23% 5.08% 5.11%

日圆 -0.52% -4.65% -4.60%

港元 0.05% -5.84% -5.16%

英镑 -5.36% -0.75% 0.25%

澳元 -10.93% 6.13% 5.82%

新西兰元 -12.47% 8.12% 7.35%

新加坡元 -6.50% 1.14% 1.38%

瑞郎 -0.77% -0.99% -4.35%

加元 -16.05% 12.69% 10.93%

林吉特 -18.53% 16.42% 13.42%

卢布 -20.43% 24.92% 15.31%

泰铢 -8.66% 3.99% 3.55%

**CFETS指数仍具很好稳定性**

但是2016年上半年情况似乎要更为复杂一些，其中英国退欧公投引发市场大规模震荡，英镑兑美元大跌近10%，而受避险情绪影响，日圆兑美元出现近17%的涨幅。如果按照同样的方式分析上半年各个货币对表现，是否也会得出类似的结论呢？

答案是肯定的，但也有新的特点。

首先，虽然今年上半年美元指数和2015年表现相反，且退欧公投导致英镑大跌，但通过比对可以看出，非美货币对人民币的表现依然是没有经过干预调整的。

货币 2016年上半年对美元表现 兑人民币中间价表现 经人民币中间价调整的表现 经美元指数和人民币双重调整后表现 对CFETS指数的贡献

人民币中间价 -2.08% 1.57% 9.34%

CFETS指数 -5.86% -1.57%

美元指数 -2.52%

欧元 2.25% -3.79% -4.41% -0.20% 13.84%

日圆 16.51% -16.46% -18.68% -12.87% 41.20%

港元 -0.11% -1.98% -2.05% 1.61% 2.21%

英镑 -9.72% 7.79% 7.55% 11.38% -5.13%

澳元 2.41% -4.40% -4.57% -0.81% 4.70%

新西兰元 4.47% -5.82% -6.63% -2.23% 0.65%

新加坡元 5.25% -6.83% -7.41% -3.24% 4.45%

瑞郎 2.65% -5.48% -4.82% -1.89% 1.41%

加元 7.09% -8.61% -9.25% -5.02% 3.71%

林吉特 6.58% -8.39% -8.75% -4.80% 6.68%

卢布 14.43% -15.05% -16.60% -11.46% 11.19%

泰铢 2.62% -4.70% -4.79% -1.11% 2.67%

2015年篮子货币中比重较大的欧元兑人民币和日圆、港元兑人民币表现相反，经过权重处理，欧元上涨对CFETS指数正贡献基本被日圆和港元的负贡献相互抵消，而其他非美货币上涨的正贡献则大部分由人民币兑美元中间价下跌带来的负贡献抵消，最终结果就是指数有波动，但幅度较为有限。

而今年上半年美元指数小跌，篮子货币中除了英镑兑人民币大涨对缓解CFETS指数下跌发挥了正贡献（5.13%）之外，其他非美货币特别是日圆对人民币大幅下跌，成为拖累CFETS指数的主要推力（41.20%）。

另外，由于人民币兑美元下跌的叠加效应，加大其他非美货币兑人民币的跌幅。根据测算，澳元到泰铢这八种货币对人民币的合计跌幅对CFETS指数的负贡献也达到35%以上。

那么是不是CFETS指数的稳定性不足呢？显然也不是。

我们假设人民币兑美元跟2015年表现一样，反应美元指数涨跌的60%（5.77%/9.26%），那么理论上人民币兑美元不是跌2.02%，而应该是上涨1.57%，由此其他非美货币经过人民币调整之后，表现就和2015年的表现相类似。经过双重调整之后的CFETS指数应该是下跌1.55%，仍然具备很好的稳定性。

通过上述推导，可以看出，今年上半年CFETS指数大跌的“罪魁祸首”是美元指数和人民币兑美元同向表现，加剧了指数的波动。因此可以推断，如果短期人民币贬值压力仍较大情况下，美元指数又相对疲弱，那么CFETS指数料延续当前跌势。

而人民币表现明显弱于美元指数，一个很重要的原因就是人民币的贬值预期一直难以消退，基本面上无非是美联储加息预期可能导致的中美利差收窄，人民币资产的吸引力下降；另一个原因则是中国经济面临的下行压力。

在贬值压力难以消退时，监管层采取了有管有放的思路，一方面加大购汇的审核力度，并加强资本流出监管，平滑购汇需求；另一方面采取措施鼓励结汇，力求结售汇基本平衡。但是行政措施就意味着结售汇处于失衡状态，并能放缓贬值压力的释放，造成人民币易跌难升。当然如果贸然放开结售汇，又担心年初恐慌购汇局面再现。

随着“收盘价+一篮子货币汇率变动”的中间价定价机制日渐透明，市场对人民币可能采取突然升贬值的担忧下降。当前较好的办法或是逐渐提升人民币兑美元的汇率弹性，逐步消化贬值预期，最终仍可以看到人民币对一篮子货币保持基本稳定。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,321.6 48

交通银行 13,000.0 1

东方汇理 9,615.0 44

法巴 3,874.5 16

中行 2,699.9 3

渣打 2,646.0 18

**本周市场动态**

--摩根大通称，今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

--中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。

--俄罗斯央行去年第四季开始购买人民币定价资产，以多元化外汇储备，减少受西方制裁的影响。(完)