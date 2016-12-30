汇市综述：2016年美元升英镑大贬 人民币未“破七”

整理 李春喜

路透北京12月30日 - 本周适逢圣诞节和新年假期，欧美许多主要市场休市数日，市场表现清淡，但人民币市场却异常热闹。

周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。央行指责相关媒体报导“不负责任”，对此表示谴责。

事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料将继续施压人民币汇率。

美元指数在2016年最后一个交易日下滑0.3%报102.40，该指数今年料录得约3.8%的涨幅。英镑则受脱欧公投打击，今年累计贬值达16.6%。

下周随着欧美市场假期结束，将公布一大批经济数据。其中最重要的是美国周五公布的12月非农就业数据，周三公布的美联储12月会议记录，还有全球主要国家包括中国将公布PMI数据。

此外，三位美联储官员周五将出席会议，并发表演说。

**央行急澄清人民币未“破七”**

中国经济增长放缓以及美联储的升息预期，使人民币汇率承压，资本外流和贬值成为敏感字眼。

周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速在网上传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。

中国人行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。“但却有个别不负责任的媒体报导，在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口”。

事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”应该也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料继续施压人民币汇率。

谈及此乌龙事件对市场情绪的影响，一位中资行资深交易员称，“上头震怒，汇价不会动了。”

一位中资行外汇交易主管表示，“监管层的态度变了，去年这个时候央行更希望释放贬值压力，都知道1月会有大量购汇，就先贬一波，提高购汇成本。今年思路相反，要控制汇率，不能再贬值了，再贬会引发更强烈的贬值预期，所以要稳”。

**个人购汇额度料维持现状**

临近年初，新一年度个人5万美元的购汇额度即将放开，市场预计购汇需求将继续施压人民币汇率。

此前有观点认为，监管层可能调降个人购汇额度来对冲压力，但多位分析人士指出，调降额度反而会刺激贬值预期，因此不太可能发生。

“有人出馊主意，说5万改成1万，我绝对不相信...千万不能这样改的，因为这么改的话，贬值预期越厉害。” 中国央行参事盛松成盛松成表示。

他认为，尽管最近一两年汇率贬值压力比较大，但外汇管理条例并没有做过改动，因为稳定汇率必须稳定市场情绪。而在招商证券首席宏观分析师谢亚轩看来，缩减5万美元购汇额度也没有必要。

**2016年美元指数升而英镑大贬**

在2016年最后一个交易日，美元指数下滑0.3%报102.40，该指数今年料录得3.8%的涨幅。

特朗普承诺将增加政府支出，且未来一年美联储很可能继续收紧政策，这与欧元区和日本经济增长疲弱、货币状况维持宽松的情景形成鲜明对比，美元兑大多数其他货币趋强。

英镑受脱欧公投的影响，今年迄今大跌16.6%。明年英国将面临脱欧磋商的不确定性，首相特雷莎梅在10月曾表示，将在3月底之前启动脱欧进程。

下周五美国非农就业数据将提供经济运行状况的重要线索，周三美联储公布12月会议记录给市场一窥央行官员政策立场的机会，此外全球主要国家都将公布PMI数据。(完)