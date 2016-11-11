综述：美国大选再出“黑天鹅” 人民币短暂受提振长期续承压（更新版）

2010年11月7日，百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

（更新市场行情和离岸点心债）

作者 孙琦子

路透北京11月10日 - 特朗普爆冷入主白宫导致全球金融市场大幅震荡，但是次“黑天鹅”事件仅在大选当日短暂提振人民币，之后随着美元全线反攻，人民币汇率则屡创新低。鉴于国内购汇需求依然旺盛、资金流出压力持续存在，在中国经济下行压力不减的大背景下，人民币汇率易贬难升。

分析人士指出，特朗普当选令全球贸易保护主义抬头的预期升温，但美国经济温和复苏的基本面没有改变，市场仍预测美联储12月大概率加息，预计此次事件对金融市场的扰动会逐渐平息。

“今年黑天鹅太多，市场的预期都紊乱了。”华融证券首席经济学家伍戈称，“未来人民币走势有待进一步观察。”

在他看来，特朗普上台之后，全球投资者避险情绪会上升，会追逐黄金、债券等避险产品，新兴市场的资本流出会加剧，人民币也将继续承压。

金融市场的反应也做出了印证。在大选进行当天，投资者竞相买入黄金和日圆等避险资产，导致美元指数最低曾挫跌至95.885；但周四美元企稳并展开全线反攻，一度反弹至99.081；目前美元指数最新报98.661，兑日圆徘徊在三个半月高点附近。

反观人民币的表现，兑美元即期周三早盘一度大涨逾200点，日高至6.7550元，但午后随着特朗普胜选消息传出，即回吐大部分涨幅，收盘仅小涨至6.7731元；在接下来的周四周五更是连续大跌，周五开盘跌破6.82创逾六年新低，离岸人民币CNH亦触及6.85的纪录新低。

多位外汇交易员指出，美国大选日内选情反复，市场避险情绪快速升温，自营盘大幅减少头寸；可尽管人民币当日震荡走升，交易员并没有打算增加看多人民币。他们认为，市场还是净购汇，人民币贬值的趋势没有变。今日即期跌破6.8之后，市场预测年内人民币贬值幅度可能进一步扩大。

“最近（美元）还是往上走的方向，今天破了6.8，可能年内到6.85或者稍微再上一点。”一中资行外汇交易员称，“自营还是逢低买入的心态。”

另一股份行外汇交易主管也称，周三大家都没怎么做，因为预期汇市过度调整后还是会恢复正常；与其多人民币，不如多G7。

美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。市场预期特朗普政府可能采取财政措施刺激美国经济，并推高利率。

“在起初本能地作出避险反应后，市场关注焦点转向特朗普的政策。市场认为，特朗普可能保护美国国内经济，尤其是旧经济，”渣打银行金融市场执行董事Koichi Yoshikawa称。

**资本流出压力持续**

据波士顿咨询公司报告，至2020年中国个人的海外资产配置比例，预计将由目前的4.8%几近倍增至9.4%，这意味着未来四五年内将有13万亿元人民币的资产流出中国。

“美元强势的趋势大概率持续，而且国内企业对外投资的积极性也越来越高，资本还会继续流出，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

香港保险行业上半年总保费收入2,075亿港元，其中内地客户贡献新单保费收入301亿港元，已经接近去年全年水平。为堵住资金流出“暗道”，中国银联国际10月底重申，境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付，其他保险项目严禁使用银联卡支付；并要求严格落实外汇政策规定的境外保险类商户单笔交易不超过5,000美元或其他等值外币的消费金额限制。

华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭表示，美元对发达国家货币贬值会缓解人民币压力，但这是短期的反应，中长期有很多不确定因素。特朗普的贸易保护主张可能冲击中国的贸易顺差，同时又指责中国是汇率操纵国，二者将对人民币汇率施加相反的影响。

他指出，看的更远一些，特朗普当选和今年的英国脱欧都显示出全球民粹主义抬头的趋势，而今年12月意大利公投，明年4月法国选举、9月德国大选，都将极大增加全球经济的不确定性。

“美股掉了，欧洲的大戏还没上演，大家把钱拿出去投在哪里？只有中国的情况还不是很糟糕，大家可能考虑把钱放在中国。”他称，“但是中国老百姓配置外币资产需求的大趋势没有改变。”

中国10月末外汇储备大幅缩水至31,206.55亿美元的逾五年新低，并创今年1月以来最大单月降幅。主要是由于10月人民币贬值较多，导致资本外流加大；以及国际市场美元强势，导致外储中的非美元资产出现估值损失。今年以来中国外汇储备累计减少2,097.07亿美元，而去年全年外储减少5,126.56亿美元，同比降幅达13.3%，亦是1992年来首次减少。

**预计美联储12月加息照旧**

路透统计数据显示，随着特朗普胜出机率增加，北京时间周三中午11:29，美国利率期货行情显示交易商预计美联储12月加息机率为36%，而约1小时前还有50%。此前市场认为12月美联储加息只是“靴子落地”。

但随着市场从最初的震惊中逐渐恢复，路透在选举结束后进行的调查结果显示，62位受访者中约85%预计美联储12月仍有可能加息。做出这种预测的包括一些华尔街初级交易商，还有欧洲的分析师。

“保持独立至关重要，”美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，并称对美联储的批评是民主的一部分，也是可以预料的。“我们专注于经济，专注于达成我们的目标，这不是一个政党性的行为。”

在伍戈看来，美国经济的基本面不会因为一次选举而改变，美国的通胀和就业数据摆在那里，加息的规则也没有改变，美联储应该会维持12月加息。

“美联储相对比较独立，作为理性的央行，应该按照既有的规则来制定货币政策，不像政治事件有那么多扑朔迷离。”他称，“政治事件可能对汇率有超调的影响，但市场会逐渐消化。”

特朗普今年4月接受《财富》杂志访问称，他若在11月的大选中当选总统，可能倾向于换掉美联储主席叶伦，不过他支持美联储的低利率政策。

“特朗普上台之后是不是真的会按照其竞选时的说法施政，也存在变数。”伍戈称。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 28,081.5 78

东方汇理 21,504.3 85

交银 14,000.0 2

渣打 11,322.3 46

中信建投 6,000 2

法巴 5,955.8 25

**本周市场动态**

--美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

--离岸人民币兑美元周三早盘最低触及6.8040元，再创有数据以来的最低点，盘中美元指数大幅上行，因美国大选民主党候选人希拉里得票暂时领先。

--香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场没有明显的收紧迹象；他表示，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。

--香港金融管理局（HKMA）文件显示，首三季经香港银行处理的人民币贸易结算额同比下跌32%，存款及点心债余额亦同告下降。

--中国国家外汇管理局周三称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。

--中国10月末外汇储备规模大幅缩水至逾五年新低，并创今年1月以来最大单月降幅。这主要是由于10月人民币贬值较多，导致资本外流加大；以及国际市场美元强势，导致外储中的非美元资产出现估值损失。（完）