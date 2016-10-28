综述：市场对人民币贬值预期骤升？ 别闹 淡定的很

作者 张金栋

路透上海10月28日 - 由于人民币并非完全可自由兑换货币，有管理的浮动汇率使得市场无法自由出清，未出清的资金背后就会形成贬值或者升值预期；国庆以来人民币汇率跌跌不休并频创逾六年新低，贬值预期挥之不去，但本轮调整除了引来各方“围观”外，贬值预期并没有明显加剧。

贬值预期是否出现变化一般可以通过交易层面和资金流动变动来观察，交易层面可以观察的角度主要有海外无本金交割远期外汇(NDF)变化、期权隐含波动率变化等指标；而资金流动层面则可通过对银行结售汇相关数据变动等来判断资金流向，虽然这些数据存在一定滞后，但可佐证市场情绪变化。

截止周四收盘10月当月人民币累计跌幅近1.6%，创去年8月以来最大单月跌幅，但和去年8.11汇改和今年年初贬值不同，本来贬值中，不管是人民币NDF还是境内人民币期权隐含波动率都表现平稳。

由于NDF属非交割远期合约，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，因此也能反映市场的实际期望，人民币NDF合约通常也被用来衡量海外市场对人民币的升贬值预期。

其中一年期人民币NDF周五报价在6.95元附近，较九月末贬值约2%，但并未跌破2月初创下的6.9735元低点，如果剔除中美利差因素，意味着海外市场预期人民币汇率一年后会大约贬至6.83元附近（6.95*(1+0.5%)/(1+1.75%)，相较当前在岸6.78元附近的价格，贬值幅度相当有限。

欲浏览一年期人民币DNF和境内人民币走势对比图表，一年期期权隐含波动率和25delta期权隐含波动率走势对比图表，请点选 tmsnrt.rs/2flnFLq

另外人民币期权作为对波动不确定性的交易，从实际反馈来看，不管是平价期权还是25Delta（Delta风险敞口为期权合约金额25%的期权合约）期权，都没有对本轮人民币调整表现出“不适”，而在去年8.11汇改和年初的波动中，期权波动率都有明显的反应。

根据路透终端，一年期平价期权隐含波动率买价为5.850，不仅明显低于2月初的高点10.35，也低于9月末的6.025；而一年期25Delta期权隐含波动率买价仅为1.325，仅略高于7月底的1.038，较2月初4.800高点明显下降，而且从2月初以来该期权报价一直温和下跌。

在8.11汇改之前，由于中间价定价机制不透明等原因，中间价与市场价、离岸CNH与在岸之间，价格通常存在一定偏差，而这个偏差一般也被用来衡量汇率的升贬值预期；但汇改后这几个价格偏差都很小，参考意义已大幅下降，若监管层坚持市场化道路，估计几个价格难再现较大偏差。

有了8.11汇改和年初波动的教训，市场主体对人民币双向波动的适应能力明显增强，企业外债偿还压力减弱，应对风险也更为主动；另外中间价市场化定价进一步被市场消化，各方对市场波动的区间、方向有了更为清晰的认识，这缓解了市场的不安情绪，从这些角度看，市场超乎寻常的“冷静”也可以理解。

**资金外流没那么厉害**

在这轮贬值中，不少学者认为人民币贬值压力与短期资本外流压力双双明显提升，是否通过对数据的观察更为合理。代客结售汇逆差变化可以反映市场的整体预期，远期结售汇签约逆差则可以反映企业对汇率的预期。

银行代客结售汇是指外汇指定银行为客户办理的结汇和售汇业务，正常情况下无论企业还是个人，兑换外币或者将外币兑换成人民币，都需要通过银行来实现。而中国早已取消强制结售汇，因此代客结售汇可以反映市场的整体预期，而代客结售汇差额通过银行间外汇市场买卖平盘，并导致外汇占款或者外储的变化。

外管局上周公布的9月代客结售汇逆差269亿美元，是上月的8倍，但总量仍处于较低水平；代客结售汇逆差扩大和央行外汇占款减少上升表现基本一致。同时外管局公布9月银行代客涉外收付款逆差也达到455亿美元，也是上月的5倍多，但逆差额也较年初水平低很多。

9月人民币汇率结束此前连续5个月调整，累计实现0.12%的涨幅，但实际波幅却非常狭窄，通过交易员的反馈，大行的维稳意愿较强，目的也非常简单--确保人民币10月正式纳入SDR(特别提款权)时的份额稳定在10.92%附近；维稳也加剧了市场的预期，并提前反应购汇动作，导致9月代客结售汇逆差较8月出现较大增长。

外管局国际收支司司长王春英在随后的记者会上指出，10月以来银行代客日均涉外收入与9月份日均水平变化不大，但日均支出比9月份日均水平明显减少，涉外收支趋向基本平衡。其中人民币日均净支出比9月份下降30%多，外汇资金由9月份小幅净支出转为一定规模的净收入。

她并指出，境内外汇市场购汇压力缓解。10月以来银行结售汇逆差明显收窄，日均逆差环比下降超过80%，其中个人净购汇日均环比下降10%以上。“人民币汇率在外部环境影响下有所波动，但国内市场预期总体保持基本稳定”。

而从交易员反馈看，10月监管层对汇率波动的容忍度明显上升，并没有强烈维稳汇价的意愿，而市场购汇需求也未见明显上升，若考虑10月工作日本身较少，10月结售汇数据料不会差于9月。

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远期结售汇是企业（个人不能参与）的最为简单的汇率风险管理工具，企业通过与银行签订远期结售汇合约提前锁定未来结售汇价格，以规避汇率波动风险。远期结售汇逆差变化情况也可以看出企业的预期。

9月远期结售汇逆差额112亿美元，是8月的6倍多，数据反映出企业相对一致的贬值预期，但9月逆差额仍仅是年初的一半不到，和去年8月的679亿美元逆差更不可同日而语。

当然很多人会提到，远期结售汇在去年9月已经“被阉割”--为控制套利，监管层对远期售汇征收20%的风险准备金，导致远期售汇大幅萎缩。在监管从严的背景下，远期结售汇逆差料难继续扩大。

国家外管局的一位高层官员此前称，10月中国资本外流压力缓解，虽然人民币走软，但没有出现恐慌性购买外汇的迹象。外管局已要求银行加大购汇真实性合规性审核。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 27,181.5 75

东方汇理 21,504.3 85

交银 14,000.0 2

渣打 10,615.8 43

中信建投 6,000 2

法巴 5,741.5 24

**本周市场动态**

--香港金融管理局宣布，随着七间一级流动性提供行的第一届任期完结，已指定九间银行作为香港离岸人民币市场的一级流动性提供行，计划的总额度也由原来的140亿元人民币增加至180亿元，并于今天起生效。

--路透调查显示，过去两周人民币看跌押注触及近10个月高位，因中国央行引导人民币走软以反映美元强势。此外鉴于美国预计将升息，新兴亚币人气仍显悲观。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前称，过去两年时间(2014.10-2016.9),对中国和香港的直接支付中，人民币占比超过10%的国家新增了7个。至此，全球总数达到57个。

--离岸人民币周四跌破6.79元关口，刷新2010年开始离岸交易以来的最低位，因美元仍全线保持强势，接近九个月高位，市场预期美国将在今年底前升息。

--中国外汇交易中心称，渣打银行(香港)2016年特别提款权(SDR)计价债券单位面值的人民币发行价格为929.9020元。(完)