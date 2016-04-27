工行近亲繁殖以及存贷款领域以权谋私问题较为突出--中纪委

路透北京4月27日 - 中共中央纪委监察部网站周二稍晚刊登中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)党委关于巡视整改情况的通报指出，工行存在近亲繁殖现象比较突出，存贷款领域以权谋私问题较为突出等问题。

通报指出，总行管理的691名干部中，220名干部的配偶、子女共240人在系统内工作；信贷业务是全行违规违纪问题发生的重点领域,一些基层机构负责人、客户经理失职渎职，尽职调查不到位，一些分行支行在不良资产处置方面不规范。

一些基层业务人员通过各种方法挪用、侵占或者诈骗客户资金问题时有发生，造成不良社会影响；集中采购等重点领域制度'空转'”问题，工行集中采购评审专家库成员均由本行人员组成，无外部人员；公开招标项目、金额占比小；单一来源采购比例明显偏高。

同时在购买科技类设备时存在人为干预的嫌疑，总行各部门外包业务项目多、金额大、缺乏有效监管，存在较大廉洁风险，以及新兴业务存在利益输送风险，一些人员借机钻空，违规违纪甚至违法问题时有发生；部分理财产品发行不够透明，存在暗箱操作的嫌疑。

此外，2014年以来全行发生多起飞单私售事件，境外机构发展迅速但监督薄弱，境外机构领导人员缺乏有效监督，2012年以来，四家单位‘一把手’接连出现违规违纪问题；五名现职干部裸官或违规取得外籍身份等。

针对发现的问题，工行2016年拟在全行开展一次理财销售规范性专项检查，重点检查飞单私售管控机制落实情况、违规销售等问题，并对巡视发现的问题进行整改。

按照中央统一部署，2015年11月1日至12月31日，中央第四巡视组对工商银行党委进行了专项巡视。（完）

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