工行近亲繁殖以及存贷款领域以权谋私问题较为突出--中纪委

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 中共中央纪委监察部网站周二稍晚刊登中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)党委关于巡视整改情况的通报指出，工行存在近亲繁殖现象比较突出，存贷款领域以权谋私问题较为突出等问题。
通报指出，总行管理的691名干部中，220名干部的配偶、子女共240人在系统内工作；信贷业务是全行违规违纪问题发生的重点领域,一些基层机构负责人、客户经理失职渎职，尽职调查不到位，一些分行支行在不良资产处置方面不规范。
一些基层业务人员通过各种方法挪用、侵占或者诈骗客户资金问题时有发生，造成不良社会影响；集中采购等重点领域制度'空转'”问题，工行集中采购评审专家库成员均由本行人员组成，无外部人员；公开招标项目、金额占比小；单一来源采购比例明显偏高。
同时在购买科技类设备时存在人为干预的嫌疑，总行各部门外包业务项目多、金额大、缺乏有效监管，存在较大廉洁风险，以及新兴业务存在利益输送风险，一些人员借机钻空，违规违纪甚至违法问题时有发生；部分理财产品发行不够透明，存在暗箱操作的嫌疑。
此外，2014年以来全行发生多起飞单私售事件，境外机构发展迅速但监督薄弱，境外机构领导人员缺乏有效监督，2012年以来，四家单位‘一把手’接连出现违规违纪问题；五名现职干部裸官或违规取得外籍身份等。
针对发现的问题，工行2016年拟在全行开展一次理财销售规范性专项检查，重点检查飞单私售管控机制落实情况、违规销售等问题，并对巡视发现的问题进行整改。
按照中央统一部署，2015年11月1日至12月31日，中央第四巡视组对工商银行党委进行了专项巡视。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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