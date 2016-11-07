华尔街银行家的年终奖料连续第二年缩水--报告

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透11月6日 - 由Johnson Associates编制的一份备受关注的报告显示，华尔街金融机构年终奖料将连续第二年下降。
今年并购活动放缓且企业推迟上市，压低投行的佣金收入。监管加强亦令投行交易获利减少。
报告称，华尔街包括现金红包和股权奖励在内的年终奖总额，可能比去年下滑5-10%。
“所有迹象均显示，华尔街一年来整体表现迟滞，年终也将令人失望，”Johnson Associates总经理Alan Johnson说。
帮助企业发行股票和债券的投资银行家奖金降幅可能最大，跌幅料在10-20%之间。
股票交易员的年终奖也可能下降5-15%，因投资者股票交易减少。一般认为，股票的风险大于债券。
债券交易员的境遇会好一些，预计其年终奖金可能为下滑10%，或者顶多持平于上年。大多数银行的债券交易业务第三季呈现反弹，一反数年来垄罩在华尔街的阴霾。
但即便是2015年意气风发的并购和收购银行家，今年年终奖金可能减少5-10%。
奖金唯一可能比去年多的，是零售银行及企业金融部门，奖金料可持平上年或最多增加5%。
Johnson Associates称，银行业拨出约40%营收做为员工薪酬及奖金。
Johnson Associates称，在目前费用及监管规定双重压力之下，2017年可能又是辛苦的一年。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 徐文焰/白云)
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