华尔街银行家的年终奖料连续第二年缩水--报告

路透11月6日 - 由Johnson Associates编制的一份备受关注的报告显示，华尔街金融机构年终奖料将连续第二年下降。

今年并购活动放缓且企业推迟上市，压低投行的佣金收入。监管加强亦令投行交易获利减少。

报告称，华尔街包括现金红包和股权奖励在内的年终奖总额，可能比去年下滑5-10%。

“所有迹象均显示，华尔街一年来整体表现迟滞，年终也将令人失望，”Johnson Associates总经理Alan Johnson说。

帮助企业发行股票和债券的投资银行家奖金降幅可能最大，跌幅料在10-20%之间。

股票交易员的年终奖也可能下降5-15%，因投资者股票交易减少。一般认为，股票的风险大于债券。

债券交易员的境遇会好一些，预计其年终奖金可能为下滑10%，或者顶多持平于上年。大多数银行的债券交易业务第三季呈现反弹，一反数年来垄罩在华尔街的阴霾。

但即便是2015年意气风发的并购和收购银行家，今年年终奖金可能减少5-10%。

奖金唯一可能比去年多的，是零售银行及企业金融部门，奖金料可持平上年或最多增加5%。

Johnson Associates称，银行业拨出约40%营收做为员工薪酬及奖金。

Johnson Associates称，在目前费用及监管规定双重压力之下，2017年可能又是辛苦的一年。(完)