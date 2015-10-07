2015年上半年华尔街经纪自营商获利增加近三成--报告

路透纽约10月6日 - 纽约州金融监管部门周二公布，华尔街经纪自营商公布2015年上半年获利113亿美元，较上年同期成长29%，且为2011年以来最大的半年表现。

然而据纽约州审计长Thomas DiNapoli的报告显示，全球经济放缓可能在今年余下时间对该行业带来压力。

“在上半年的强劲表现后，证券业面临着震荡的金融市场及不稳定的全球经济，”DiNapoli在报告中表示。

该报告并称，近来该行业就业恢复增长，可能在今年余下时间有所减弱。证券业在2014年新增2,300个工作岗位，为2011年以来首次出现就业增长的一年，该趋势并在2015年前八个月加快脚步。

“在最近全球经济增长疲弱的忧虑搅动金融市场之前，2015年证券业原本今年应该会增加4,500个以上工作岗位 ，”该报告称。

“我们无法预期今年将如何结束，但似乎将显现出短期内获利将受到抑制，而这可能已经对我们认为工作岗位将持续增长的预期产生影响，”DiNapoli周二在电话会议中说。“我们希望这不会导致裁员。”

该报告称，证券业每增加一个岗位，就可为纽约市其他行业创造两个工作机会，并为州内其他地方带来又一个就业机会，其中大多是在郊区。

这项行业年度报告汇整了纽约证交所会员经纪自营商业务的税务数据。根据该报告，自2008年金融危机之后的六年以来，这些业务一直处于盈利状态。

纽约州审计监管当局监督证券业，系因该行业不仅关乎州政府及市府税收，对当地经济也具有重要性。根据该报告估算，纽约市每九个工作岗位中，就有一个与证券行业有直接或间接关系；若以纽约州范围内而论，则是每15个岗位有一个。(完)