美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报

路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) (AIG.N)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。

华尔街日报称，Duperreault和美国国际集团正在磋商聘用合同的最终细节，目前非常接近达成最终协议，最早可能于周四公布消息。(on.wsj.com/2q5lcZV)

Duperreault现执掌汉密尔顿保险集团(Hamilton Insurance Group)。

美国国际集团未予置评，汉密尔顿保险集团未回应非工作时间提出的评论请求。

今年3月份美国国际集团现任执行长Peter Hancock表示将卸任。在集团业绩表现不尽人意、令股东和董事会大失所望后，他作出了辞职的决定。(完)