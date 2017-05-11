美国国际集团拟聘Duperreault为新任执行长--华尔街日报

美股受油价和消费类股拖累走低 市场担忧美联储升息路径
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) (AIG.N)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
华尔街日报称，Duperreault和美国国际集团正在磋商聘用合同的最终细节，目前非常接近达成最终协议，最早可能于周四公布消息。(on.wsj.com/2q5lcZV)
Duperreault现执掌汉密尔顿保险集团(Hamilton Insurance Group)。
美国国际集团未予置评，汉密尔顿保险集团未回应非工作时间提出的评论请求。
今年3月份美国国际集团现任执行长Peter Hancock表示将卸任。在集团业绩表现不尽人意、令股东和董事会大失所望后，他作出了辞职的决定。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。