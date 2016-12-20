华尔街日报称苹果正与印度政府洽谈在当地生产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透孟买12月20日 - 华尔街日报周二报道，苹果(AAPL.O)正与印度政府讨论在当地制造产品，该公司目前正努力打进这个用户数量居全球第二大的手机市场。
印度总理莫迪倡言“来印度制造”(Make in India)，试图鼓励科技产品在该国生产。莫迪政府6月给予外资零售商为期三年的税赋优惠，但须符合零售店中商品有30%是在当地采购的规定。
华尔街日报指出，苹果于11月致函联邦政府，提出制造计划，并要求给予财务奖励。
目前尚无法取得政府代表就此置评，而苹果印度发言人并未立即回应路透要求置评的电子邮件。
苹果的iPhone在印度智能手机市场的占有率不到2%，在当地生产将协助苹果在印度拓展零售店面。
苹果iPhone及iPad等产品的主要代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)，在印度南部设有工厂。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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