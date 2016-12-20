华尔街日报称苹果正与印度政府洽谈在当地生产

路透孟买12月20日 - 华尔街日报周二报道，苹果(AAPL.O)正与印度政府讨论在当地制造产品，该公司目前正努力打进这个用户数量居全球第二大的手机市场。

印度总理莫迪倡言“来印度制造”(Make in India)，试图鼓励科技产品在该国生产。莫迪政府6月给予外资零售商为期三年的税赋优惠，但须符合零售店中商品有30%是在当地采购的规定。

华尔街日报指出，苹果于11月致函联邦政府，提出制造计划，并要求给予财务奖励。

目前尚无法取得政府代表就此置评，而苹果印度发言人并未立即回应路透要求置评的电子邮件。

苹果的iPhone在印度智能手机市场的占有率不到2%，在当地生产将协助苹果在印度拓展零售店面。

苹果iPhone及iPad等产品的主要代工厂商--台湾鸿海(2317.TW)，在印度南部设有工厂。(完)