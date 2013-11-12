美国银行与房贷美正就抵押贷款争议协商和解--WSJ

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透11月12日 -华尔街日报(WSJ)引述熟知内情消息人士谈话指出，美国银行(BAC.N)正与房贷美FMCC.OB进行协商，藉以解决涉及逾14亿美元问题抵押贷款的争议；目前房贷美希望美国银行能够收回这部分的问题抵押贷款。
报导指出，若双方达成和解，则将会是美国银行与房贷美自2011年以来第二次达成这类协议。
报导称，这个协议将很大程度上使美国银行未来不用再面对房贷美收回2012年以前出售贷款的回购要求。
华尔街日报称，和解的内容可能还没有敲定，而美国银行希望在年底前达成和解。
美国政府上周吁请美国银行支付8.636亿美元的损害赔偿，此前一联邦陪审团判定该行必须为旗下Countrywide出售的问题抵押贷款相关诈欺行为负责。
目前无法取得房贷美及美国银行的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
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