谷歌正研发可拍摄3D图像的平板电脑--报道

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透5月22日 - 《华尔街日报》援引知情人士说法称，谷歌(GOOGL.O)正在研发一款7英寸、能捕捉3D图像的平板电脑，计划从下月起生产约4,000台工程机。
报导称，该产品将搭载两个后置摄像头，另外配置红外深度感应器和可以精确捕捉3D图像的先进软件。
该产品属于谷歌Advanced Technology and Projects团队的“Project Tango”项目的一部分。Project Tango是谷歌为可拍摄3D图像的Android手机和平板电脑设计的平台。
报导指出，该项目的旗舰产品--一款可拍摄3D图像的智能手机于2月发布了工程机，该手机也配置了类似的感应器，可以给用户提供其附近区域的3D地图。
谷歌未予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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