谷歌正研发可拍摄3D图像的平板电脑--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月22日 - 《华尔街日报》援引知情人士说法称，谷歌 正在研发一款7英寸、能捕捉3D图像的平板电脑，计划从下月起生产约4,000台工程机。

报道称，该产品将搭载两个后置摄像头，另外配置红外深度感应器和可以精确捕捉3D图像的先进软件。

该产品属于谷歌Advanced Technology and Projects团队的“Project Tango”项目的一部分。Project Tango是谷歌为可拍摄3D图像的Android手机和平板电脑设计的平台。

报道指出，该项目的旗舰产品--一款可拍摄3D图像的智能手机于2月发布了工程机，该手机也配置了类似的感应器，可以给用户提供其附近区域的3D地图。