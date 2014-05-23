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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:37 BJT

谷歌正研发可拍摄3D图像的平板电脑--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月22日 - 《华尔街日报》援引知情人士说法称，谷歌 正在研发一款7英寸、能捕捉3D图像的平板电脑，计划从下月起生产约4,000台工程机。

报道称，该产品将搭载两个后置摄像头，另外配置红外深度感应器和可以精确捕捉3D图像的先进软件。

该产品属于谷歌Advanced Technology and Projects团队的“Project Tango”项目的一部分。Project Tango是谷歌为可拍摄3D图像的Android手机和平板电脑设计的平台。

报道指出，该项目的旗舰产品--一款可拍摄3D图像的智能手机于2月发布了工程机，该手机也配置了类似的感应器，可以给用户提供其附近区域的3D地图。

谷歌未予以置评。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
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