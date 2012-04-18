雀巢收购辉瑞婴幼儿营养品部门接近达成协议--WSJ

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透4月17日电---华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞(PFE.N)将旗下婴幼儿营养品业务出售给瑞士食品业巨头雀巢NESN.VX的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.
报导援引知情人士称,雀巢似乎击败了联手发起竞购的达能(DANO.PA)和美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N),料最快下周宣布达成交易.
彭博引述消息人士报导称,达能和雀巢均递交了价值约100亿美元的最终出价.
根据该报导,一位消息人士称,达能已告知外部人士,其不大可能在竞购战中胜出,但辉瑞尝试让他们继续参与竞标.彭博称,第三个竞购方已退出争夺.
另外,一位知情人士表示,辉瑞已聘请摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)为其可能实施的动物保健业务首次公开发行(IPO)提供咨询.
辉瑞去年7月公开出售其婴幼儿营养品和动物保健业务,因其考虑将重点放在核心的制药业务上.
该公司一位管理人士周二表示,尚未做出任何决定,不过辉瑞将在今年年底前做出决定.不管最终决定如何,公司希望在今年7月到明年7月之间完成交易.
关於动物保健业务,该人士称最可能的结果是进行剥离.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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