特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ

路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。

“每次听到边境税调整，我都喜欢不起来，”特朗普周五在接受该报采访时表示。

边境税调整是美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的名为“Better Way”税收改革计划的组成部分。特朗普过渡团队的高层成员周一在国会山就这份提案进行了讨论。

该举措旨在通过对进口产品征税，同时让美国企业出口收入豁免缴纳公司税，来提振美国制造业。

虽然一些税收专家认为特朗普已经对边境税调整规定表达了支持，但特朗普本人在采访中称该规定把事情“调整坏了”。