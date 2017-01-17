特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
“每次听到边境税调整，我都喜欢不起来，”特朗普周五在接受该报采访时表示。
边境税调整是美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的名为“Better Way”税收改革计划的组成部分。特朗普过渡团队的高层成员周一在国会山就这份提案进行了讨论。
该举措旨在通过对进口产品征税，同时让美国企业出口收入豁免缴纳公司税，来提振美国制造业。
虽然一些税收专家认为特朗普已经对边境税调整规定表达了支持，但特朗普本人在采访中称该规定把事情“调整坏了”。
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。