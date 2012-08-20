版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 20日 星期一 10:01 BJT

辛辛那提赛李娜夺冠

WTA顶级巡回赛辛辛那提站周日落下帷幕，中国选手李娜以1-6 6-3 6-1逆转德国选手科贝尔，收获了本年度第一个单打冠军。曾执教海宁的阿根廷教练卡洛斯·罗德里格斯(Carlos Rodriguez)上周成为李娜新任教练，夺冠後的李娜在颁奖仪式上称其“非常出色”。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐