WTI将取代布兰特原油 重获标普高盛商品价格指数权重桂冠

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月5日 - 标普道琼斯指数有限公司周四称，广受关注的大宗商品指数--标普高盛商品价格指数(GSCI)即将恢复美国原油指标价占据权重排行榜首位的格局，允许布兰特原油指标价占主导地位的时间也不过才一年而已。
标普道琼斯指数有限公司为该指数管理方，称提升美国西德克萨斯中质油(WTI)权重的理由是此合约流动性上升。
该公司发布声明称，在2016年重新调节标普高盛商品价格指数权重系统时，WTI的权重将上升2.13个百分点至23.04%，调整于1月份生效。
声明称，布兰特原油的权重将下降1.1个百分点至20.43%。
“WTI的成交量和价格是推动百分比权重变动的原因所在，”标普道琼斯指数有限公司发言人Miriam Hespanhol在一份电子邮件中称。
路透图表显示，WTI日均成交量约4.16亿口，一年前约3.7亿口，2013年11月约为2.25亿口。
市场参与者称，除流动性外，WTI在交付方面的表现也变得更好。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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