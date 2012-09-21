WTO下修2012年全球贸易增长预估至2.5%

* 2012年全球贸易增长预估从3.7%下修至2.5%

* 今年发达国家出口料增长1.5%,2013年料增长3.3%

* 今年发展中国家出口料增长3.5%,2013年料增长5.7%

路透新加坡9月21日电---世界贸易组织(WTO)周五表示,今年全球贸易料仅增长2.5%,不到前20年均值的一半,因受欧洲形势拖累.

WTO下修了4月时预计2012年全球贸易增长3.7%的判断.该机构还将2013年全球贸易增速预估从5.6%调降至4.5%.

"我认为全球贸易面临的下行风险超过增长风险,"WTO总干事拉米(Pascal Lamy)在新加坡的一场新闻发布会上表示."令人意外的是,贸易量的变动低於全球(经济)增长步伐."

该判断是基於今明两年全球经济将分别增长2.1%和2.4%的预估,WTO表示,这是对经济的普遍预估.

"成长放缓的主因当然在於欧洲,"拉米表示,他明年将卸任.

"我们还知道美国成长慢于预期,(而且)日本的情况也不容乐观."

目前WTO预计今年发达经济体出口增速为1.5%,此前预估为2%.

发展中经济体的出口增速预估值为3.5%,较前次预估的5.6%下修.

WTO认为明年发达国家的出口增速将增加逾一倍至3.3%,而发展中国家出口将增长5.7%.

WTO在一份声明中表示,其2013年预估假设条件是,目前政策举措足以避免欧元区分崩离析,以及美国达成稳定公共财政协议并在明年初免于自动减支和增税.(完)

--编译 丁琦/石冠兰; 审校 田建华

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