WTO下修2012年全球贸易增长预估至2.5%

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
* 2012年全球贸易增长预估从3.7%下修至2.5%
* 今年发达国家出口料增长1.5%,2013年料增长3.3%
* 今年发展中国家出口料增长3.5%,2013年料增长5.7%
路透新加坡9月21日电---世界贸易组织(WTO)周五表示,今年全球贸易料仅增长2.5%,不到前20年均值的一半,因受欧洲形势拖累.
WTO下修了4月时预计2012年全球贸易增长3.7%的判断.该机构还将2013年全球贸易增速预估从5.6%调降至4.5%.
"我认为全球贸易面临的下行风险超过增长风险,"WTO总干事拉米(Pascal Lamy)在新加坡的一场新闻发布会上表示."令人意外的是,贸易量的变动低於全球(经济)增长步伐."
该判断是基於今明两年全球经济将分别增长2.1%和2.4%的预估,WTO表示,这是对经济的普遍预估.
"成长放缓的主因当然在於欧洲,"拉米表示,他明年将卸任.
"我们还知道美国成长慢于预期,(而且)日本的情况也不容乐观."
目前WTO预计今年发达经济体出口增速为1.5%,此前预估为2%.
发展中经济体的出口增速预估值为3.5%,较前次预估的5.6%下修.
WTO认为明年发达国家的出口增速将增加逾一倍至3.3%,而发展中国家出口将增长5.7%.
WTO在一份声明中表示,其2013年预估假设条件是,目前政策举措足以避免欧元区分崩离析,以及美国达成稳定公共财政协议并在明年初免于自动减支和增税.(完)
--编译 丁琦/石冠兰; 审校 田建华
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