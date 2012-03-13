世贸组织裁定波音获得巨额非法补贴

路透日内瓦3月12日电---世界贸易组织(WTO)周一维持大部分裁决,认定波音(Boeing)(BA.N)在与欧洲同行空中客车(Airbus)竞争时获得数以十亿美元计的补贴,双方均再度声称在这场长期的贸易争端之中胜出.

WTO的上诉受理机构认定,波音获得的补贴包括来自美国航空暨太空总署(NASA)的至少26亿美元支持资金,令该公司能够推出现代化787 Dreamliner飞机,对其欧洲竞争对手带来严重损害.

此项裁决是波音和空客长达7年贸易争端的最新进展,争端涉及这两家占世界主导地位的飞机制造商就接受补贴一事相互指控.一旦WTO的程序用尽,理论上可能导致双方相互施加报复.

WTO已裁定,空客通过一欧洲政府贷款系统获得非法补贴,但空客和波音均不能同意此项裁定的范围或影响.

大多数观察者预计,美国和欧洲终将进行协商来解决这场争端,而在双方均面临依法行事的压力之际,争端可能还会持续数年.

欧盟已经错过了在去年12月空中客车依法行事的最後期限,而美国已经展开"遵守法令程序",而这对欧盟带来每年总额70-100亿美元制裁的威胁.

美国已经承认,波音以联邦研究拨款和地方税收减免等形式获得了30亿至40亿美元的补贴,高於原先所承认的27亿美元.

但美国贸易代表柯克声称,这项裁决对於美国而言是"巨大胜利",因据华盛顿估计,WTO先前发现欧洲各国政府给予空中客车高达180亿美元补贴.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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