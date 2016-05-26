WTO认为英国退欧将使其支付更多贸易关税--FT

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透日内瓦5月25日 - 金融时报(FT)周三发表了对世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)的采访，他称，如果英国脱离欧盟，那么英国消费者每年将额外支出90亿英镑的进口关税。
金融时报称，英国出口亦将在海外市场承受55亿英镑的新关税，脱离欧盟将需要完全重启英国的贸易关系，与从头加入WTO差不多。
这意味着要与WTO的161个成员国重新磋商贸易条款，并且失去欧盟36项贸易协议涵盖的进入58个国家的低关税及免税优惠待遇。
“英国(与全球其他各国)的几乎所有贸易条款都将不得不重新磋商，”阿泽维多称。
“磋商这些贸易协议极其困难复杂，而且会十分缓慢，”他称。
阿泽维多称，英国可能选择干脆取消所有贸易壁垒，将其转为免税国家，但可能性不太大。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
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