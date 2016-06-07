专访：世贸组织总干事称英国退欧后的“WTO选项”只是理论 并不可行

路透日内瓦6月6日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)接受路透专访时表示，英国可在退出欧盟后取消所有进口关税，以避免冗长、麻烦的磋商谈判，这种构想“几乎只是理论”，大概并不可行。

尽管所谓退欧阵营的领导人大多主张，若英国在6月23日公投决定退出欧盟的话，将与欧盟、美国和中国协商新的贸易协定，不过一些经济学家提出更激进的零关税计划。他们称之为“WTO选项”，因为英国将仰赖WTO的基本规章来规范不公平的贸易。

但阿泽维多对路透表示：“我们谈到的是极端的例子，我认为从政治角度来看极不可行。”

“我的经验是目前全世界还不太可能出现真正的自由贸易地区。各地任何人对某些行业都可能设定某种程度的限制或保护。”

香港和澳门提供免税的模式，但比起英国，他们经济规模较小且没那么复杂。阿泽维多说，即使商品贸易全部自由化，就服务的自由化贸易订定书面协议还是有所帮助。

“当你希望在各方面设下限制时，技术上讲WTO的任何成员都可能说‘我不同意你提出的限制’。”他说。

他坚称他不是在告诉英国这个月的公投要如何投票，也不是在传评判政策选项。(完)