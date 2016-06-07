专访：世贸组织总干事称英国退欧后的“WTO选项”只是理论 并不可行

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日内瓦6月6日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)接受路透专访时表示，英国可在退出欧盟后取消所有进口关税，以避免冗长、麻烦的磋商谈判，这种构想“几乎只是理论”，大概并不可行。
尽管所谓退欧阵营的领导人大多主张，若英国在6月23日公投决定退出欧盟的话，将与欧盟、美国和中国协商新的贸易协定，不过一些经济学家提出更激进的零关税计划。他们称之为“WTO选项”，因为英国将仰赖WTO的基本规章来规范不公平的贸易。
但阿泽维多对路透表示：“我们谈到的是极端的例子，我认为从政治角度来看极不可行。”
“我的经验是目前全世界还不太可能出现真正的自由贸易地区。各地任何人对某些行业都可能设定某种程度的限制或保护。”
香港和澳门提供免税的模式，但比起英国，他们经济规模较小且没那么复杂。阿泽维多说，即使商品贸易全部自由化，就服务的自由化贸易订定书面协议还是有所帮助。
“当你希望在各方面设下限制时，技术上讲WTO的任何成员都可能说‘我不同意你提出的限制’。”他说。
他坚称他不是在告诉英国这个月的公投要如何投票，也不是在传评判政策选项。(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。