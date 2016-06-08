WTO总干事警示退欧将损及英国企业的竞争力

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日内瓦6月7日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周二出访伦敦时提醒指出，如果英国民众投票赞同退出欧盟，将损坏英国企业的竞争力。
阿泽维多的看法与其他一些国际要人的观点一致，包括英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德；他们都表示过，英国退欧会带来破坏性的经济后果。
“虽然贸易还会继续，但会变差，”阿泽维多提到退欧时说。
“最有可能的情况是，英国与同样的市场做贸易的成本会更高，因此会损及英国企业的竞争力，”阿泽维多在准备好的演讲稿中称。
英国向海外出口的商品中，有60%享受优惠出口待遇，其中47%是对欧盟的出口，13%是对其他国家。
“这也就意味着，英国出口企业有可能每年不得不支付高达56亿英镑(82亿美元)的关税。”
阿泽维多已说过，英国将不得不同世贸组织的其它成员国重新协商贸易关系，而这需要数年甚至几十年之久。他重申，这可不是简单的工作。
他表示，英国可能还需要在世贸组织重新谈判，以维持目前作为欧盟成员国而自动享有的其它权力，譬如人员自由往来以及有权以垄断形式经营公用事业。
贸易谈判是一桩极为复杂的事情，需要贸易伙伴国愿意并且有能力安排好一支胜任的谈判团队。而同时进行几项谈判，会让事情的难度变得更大。
“但是，当你急着要完成一项协议，而另一方却可以等待时，你就会在谈判中处于极其弱势的地位。”他说。
“所以，从这一点上说，英国同其它国家的贸易关系要想恢复到与目前类似的地位，可能要花上相当的时间。”(完)
(编译 白云/郑茵 审校 龚芳/李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。