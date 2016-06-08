WTO总干事警示退欧将损及英国企业的竞争力

2016年5月28日在伦敦切尔西区拍到的一位老人走过独立党宣传退欧的巴士。 REUTERS/Neil Hall

路透日内瓦6月7日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周二出访伦敦时提醒指出，如果英国民众投票赞同退出欧盟，将损坏英国企业的竞争力。

阿泽维多的看法与其他一些国际要人的观点一致，包括英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德；他们都表示过，英国退欧会带来破坏性的经济后果。

“虽然贸易还会继续，但会变差，”阿泽维多提到退欧时说。

“最有可能的情况是，英国与同样的市场做贸易的成本会更高，因此会损及英国企业的竞争力，”阿泽维多在准备好的演讲稿中称。

英国向海外出口的商品中，有60%享受优惠出口待遇，其中47%是对欧盟的出口，13%是对其他国家。

“这也就意味着，英国出口企业有可能每年不得不支付高达56亿英镑(82亿美元)的关税。”

阿泽维多已说过，英国将不得不同世贸组织的其它成员国重新协商贸易关系，而这需要数年甚至几十年之久。他重申，这可不是简单的工作。

他表示，英国可能还需要在世贸组织重新谈判，以维持目前作为欧盟成员国而自动享有的其它权力，譬如人员自由往来以及有权以垄断形式经营公用事业。

贸易谈判是一桩极为复杂的事情，需要贸易伙伴国愿意并且有能力安排好一支胜任的谈判团队。而同时进行几项谈判，会让事情的难度变得更大。

“但是，当你急着要完成一项协议，而另一方却可以等待时，你就会在谈判中处于极其弱势的地位。”他说。

“所以，从这一点上说，英国同其它国家的贸易关系要想恢复到与目前类似的地位，可能要花上相当的时间。”(完)