WTO总干事称不清楚中国是否准备签署信息科技协议

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透北京11月8日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周六表示，中国是就信息科技产品全球贸易合约进行“深入”协商的一份子，但还不清楚此次北京亚太经合组织(APEC)会议是否会达成协议。
美国和其他国家希望，周二结束的APEC会议期间中国会签署信息科技协议(ITA)。该协议要求签署国取消对部分信息科技产品征收关税。
美国指称中国要求的豁免太多，阻碍了修订WTO科技贸易协议的协商。
“我不知道(中国)当局的意图，不知道他们是否有意要在此次会议期间达成协议，”阿泽维多在APEC新闻发布会期间对记者表示。
“据我了解，目前正在进行沟通，他们在进行深入协商，我希望尽早完成，”阿泽维多称。(完)
(编译 李爽 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透4月28日 - 周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。