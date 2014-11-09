WTO总干事称不清楚中国是否准备签署信息科技协议

路透北京11月8日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周六表示，中国是就信息科技产品全球贸易合约进行“深入”协商的一份子，但还不清楚此次北京亚太经合组织(APEC)会议是否会达成协议。

美国和其他国家希望，周二结束的APEC会议期间中国会签署信息科技协议(ITA)。该协议要求签署国取消对部分信息科技产品征收关税。

美国指称中国要求的豁免太多，阻碍了修订WTO科技贸易协议的协商。

“我不知道(中国)当局的意图，不知道他们是否有意要在此次会议期间达成协议，”阿泽维多在APEC新闻发布会期间对记者表示。

“据我了解，目前正在进行沟通，他们在进行深入协商，我希望尽早完成，”阿泽维多称。(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)

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