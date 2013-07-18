全球贸易：扩大ITA科技产品关税减免范围的谈判破裂，美国归咎中国

路透华盛顿7月17日 - 美国周三表示，各国为新一代科技产品和扬声器、平板显示器等日常电子消费品而进行的关税减免谈判破裂，原因在于中国。

“今天必须暂停《信息技术产品协议》(资讯科技协定，ITA)的扩充谈判，这让美国极其失望，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一份声明中表示。

“不幸的是，参与谈判的各方代表认定中国目前的立场导致现阶段不可能出现进展，”弗罗曼称。

美国、欧盟以及中国等世界贸易组织(WTO)成员国共同协商讨论扩充1996年时敲定的的ITA，以对更多货物减免关税。

谈判各方此前希望本周内达成协议，在列有256项科技产品的关税减免清单基础上推进。但是，中国显然在保护国内产业和保护关税收入的压力之下，将148种产品列为“敏感”产品，希望将其从免税清单中删除或改为逐步降低关税。

“我们希望中国能认真考量很多谈判伙伴在本周表达的担忧，并且适当改变立场，以便尽快重启谈判，”弗罗曼表示。

暂未联系到中国驻美大使馆发言人予以置评。

根据资讯科技及创新基金会(Information Technology & Innovation Foundation)2012年的报告，美国是全球最大的信息和通讯科技产品生产商，占全球市场26%的份额。