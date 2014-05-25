WTO判定美国在中美汽车进口关税贸易争端中胜诉

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透华盛顿5月23日 - 世界贸易组织(WTO)周五宣布，中国针对进口美国汽车实施关税的贸易争端，判定美国胜诉。
中国2011年开始对发动机排量在2.5公升及以上的进口美国轿车及SUV车课征惩罚性关税，以报复美国贸易政策。但这些关税实施期限已满。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，美国2013年汽车出口中，有50亿美元的出口被以这种形式的关税额外征税。
“这是一项重大胜利，”弗罗曼在华府记者会上表示，他指出中国是美国汽车第二大出口市场，2013年出口达86亿美元。
中国在实施这些关税时表示，包括通用汽车(GM.N)等美国车企，获得美国政府补贴，在中国市场倾销，损害中国汽车业。
但美国政府指称，中国没有依照适当程序来实施这些关税，美国因而提出申诉。WTO一个小组周五裁定，中国必须调整措施，符合国际规定。
中国去年表示，在2013年12月15日实施期满后，将停止对美国汽车课征双反税。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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