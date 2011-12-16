中美互相指责对方阻碍多哈回合谈判

路透日内瓦12月15日电（记者 Tom Miles）---中美冲突主导周四召开的世界贸易组织（WTO）第八届部长级会议，双方均暗指对方导致多哈回合谈判陷入僵局。

尽管未提及对方名字，中国商务部部长陈德铭与美国贸易代表柯克（Ron Kirk）均暗示，对方应受到谴责。

柯克称，谈判陷入僵局源於唯一恼人的问题是：世贸组织未能就最大且最成功成员国间共同责任的核心问题达成协议。

柯克在会议开幕时发表演讲称："自十年前谈判开始以来，世界已经发生翻天覆地的变化，最明显的是新兴经济体的崛起。我们目前的谈判结果仍未反映这种变化，如果希望谈判取得成功，就必须考虑到这一点。"

以中国为首的发展中国家的崛起，让多哈回合谈判出现矛盾。贸易自由化努力的初衷是为帮助发展中国家，而这些国家已成为贸易巨擎，引发了是否有必要继续给其特别待遇的质疑。

但中国及其它发展中国家拒绝在多哈回合谈判中妥协。陈德铭暗示，谈判已被美国政治绑架，或在明年美国总统和国会大选後恢复。

陈德铭称，当前困境不仅是因金融危机而起，还因为个别国家遇到政治选举的周期，因此没有回旋余地。

他在新闻发布会上表示，多哈谈判看似要进入类似于"冬眠"的一个过程，但春天也不会太遥远。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。