WTO裁决中国在与日本及欧盟的不锈钢无缝钢管纠纷案中败诉

路透日内瓦10月14日 - 世界贸易组织(WTO)周三做出裁决，驳回中国的上诉。在这场纠纷中，欧盟和日本指责中国对高性能不锈钢无缝钢管征收了反倾销税。

WTO的一个争端解决小组2月时大致作出不利中国的裁决，但中国、欧盟和日本均提出上诉，WTO的上诉受理机构推翻了该机构此前支持中国政府的论点，更加不利中国。

中国一直指责日本和欧盟的不锈钢无缝钢管生产商以不公平的低廉价格在中国出售商品，并于2012年征收“反倾销税”以限制进口他们的商品。

日本和欧盟向WTO提出申诉，旨在保护新日铁住金(5401.T)、西班牙Tubacex S.A (TUBA.MC)和德国Salzgitter AG (SZGG.DE)等生产商。

据路透对国际贸易中心(ITC)数据的分析，在2008年高峰期，日本和欧盟分别向中国出口了约2.24亿美元和2.83亿美元的钢管。ITC是WTO和联合国联合设置的一家机构。

ITC数据显示，2012年欧盟和日本出口不到8,000万美元。

WTO这次作出的是最终裁决，将要求中国使其规定符合全球贸易规则。

欧盟在声明中称，这一裁决“具有系统重要性”。

“裁决再次凸显出中国贸易保护调查的缺陷，并为未来WTO在价格效应、披露基本事实以及信息保密处理方面如何裁决，提供了指导。”

但WTO的这一裁决可能来得太晚，无法弥补日本及欧盟出口业者的损失，因为这一裁决没有追溯效力。自从发生贸易纠纷以来，包括电力生产在内的中国经济成长已大幅放缓。(完)