WTO裁决中国在与日本及欧盟的不锈钢无缝钢管纠纷案中败诉

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透日内瓦10月14日 - 世界贸易组织(WTO)周三做出裁决，驳回中国的上诉。在这场纠纷中，欧盟和日本指责中国对高性能不锈钢无缝钢管征收了反倾销税。
WTO的一个争端解决小组2月时大致作出不利中国的裁决，但中国、欧盟和日本均提出上诉，WTO的上诉受理机构推翻了该机构此前支持中国政府的论点，更加不利中国。
中国一直指责日本和欧盟的不锈钢无缝钢管生产商以不公平的低廉价格在中国出售商品，并于2012年征收“反倾销税”以限制进口他们的商品。
日本和欧盟向WTO提出申诉，旨在保护新日铁住金(5401.T)、西班牙Tubacex S.A (TUBA.MC)和德国Salzgitter AG (SZGG.DE)等生产商。
据路透对国际贸易中心(ITC)数据的分析，在2008年高峰期，日本和欧盟分别向中国出口了约2.24亿美元和2.83亿美元的钢管。ITC是WTO和联合国联合设置的一家机构。
ITC数据显示，2012年欧盟和日本出口不到8,000万美元。
WTO这次作出的是最终裁决，将要求中国使其规定符合全球贸易规则。
欧盟在声明中称，这一裁决“具有系统重要性”。
“裁决再次凸显出中国贸易保护调查的缺陷，并为未来WTO在价格效应、披露基本事实以及信息保密处理方面如何裁决，提供了指导。”
但WTO的这一裁决可能来得太晚，无法弥补日本及欧盟出口业者的损失，因为这一裁决没有追溯效力。自从发生贸易纠纷以来，包括电力生产在内的中国经济成长已大幅放缓。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽/许娜)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。