WTO裁定美国胜诉 称中国未遵守特钢关税裁决

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透日内瓦7月31日 - 世界贸易组织(WTO)小组周五裁定，中国未能遵守WTO的一项裁决。WTO在裁决中判定中国对某种特钢产品征收关税违反了全球贸易规则。
但此项WTO裁决指出，中国已于4月停止征收关税；当时WTO正在举行听证，距美国首次提出申诉已过了四年半时间。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，中国关税加剧了美国钢铁业者的出口亏损；后者每年的出口亏损超过2亿美元。
“美国政府将坚决维护美国工人的利益，”弗罗曼在声明中表示。
“当中国坚持征收违反WTO规则的关税时，我们毫不犹豫地提出了申诉。WTO的报告证实，我们是对的。”弗罗曼称，这是一国对中国遵守WTO裁决的情况首次提出申诉。
中国商务部在网站上表示，“中方注意到，专家组报告就损害评估相关的负面影响评估、国内产业状况基本事实披露等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。同时，中方对专家组关于价格影响分析、因果关系认定、信息披露等方面的裁决持保留意见。”
美国于2010年提出这项争端案。此前中国对原产于美国的取向电工钢产品课征惩罚性关税。涉及的美国钢铁厂商包括俄亥俄州的AK Steel(AKS.N)和宾州的ATI Allegheny Ludlum (ATI.N)。
中国指控美国钢铁“倾销”，但WTO于2012年裁定认为其采取惩罚性关税措施不当。
2014年1月，美国向WTO投诉中国未遵守裁定。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。