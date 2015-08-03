WTO裁定美国胜诉 称中国未遵守特钢关税裁决

路透日内瓦7月31日 - 世界贸易组织(WTO)小组周五裁定，中国未能遵守WTO的一项裁决。WTO在裁决中判定中国对某种特钢产品征收关税违反了全球贸易规则。

但此项WTO裁决指出，中国已于4月停止征收关税；当时WTO正在举行听证，距美国首次提出申诉已过了四年半时间。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，中国关税加剧了美国钢铁业者的出口亏损；后者每年的出口亏损超过2亿美元。

“美国政府将坚决维护美国工人的利益，”弗罗曼在声明中表示。

“当中国坚持征收违反WTO规则的关税时，我们毫不犹豫地提出了申诉。WTO的报告证实，我们是对的。”弗罗曼称，这是一国对中国遵守WTO裁决的情况首次提出申诉。

中国商务部在网站上表示，“中方注意到，专家组报告就损害评估相关的负面影响评估、国内产业状况基本事实披露等方面支持了中方主张，中方对此表示欢迎。同时，中方对专家组关于价格影响分析、因果关系认定、信息披露等方面的裁决持保留意见。”

美国于2010年提出这项争端案。此前中国对原产于美国的取向电工钢产品课征惩罚性关税。涉及的美国钢铁厂商包括俄亥俄州的AK Steel(AKS.N)和宾州的ATI Allegheny Ludlum (ATI.N)。

中国指控美国钢铁“倾销”，但WTO于2012年裁定认为其采取惩罚性关税措施不当。

2014年1月，美国向WTO投诉中国未遵守裁定。(完)

(编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/杜明霞)

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