美国贸易代表称贸易便利化协定出现倒退将WTO带到危机边缘

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透华盛顿7月25日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，世界贸易组织(WTO)去年12月在巴厘岛(峇里岛)达成的协议出现倒退，将对该组织的公信力造成严重打击。
弗罗曼表示，“贸易便利化协定出现倒退已经将WTO带到了危机边缘，我们对此深感失望。”此前，印度表示，直到该国在其补贴体系及农作物收储方面的要求能在同样时间框架内获得满足，才会批准该协议。
弗罗曼在一份声明中表示，美国将就后续适宜步骤与WTO其他成员进行磋商。(完)
(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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