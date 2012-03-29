中美在世贸外汇研讨会上针锋相对

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透日内瓦3月28日电（记者 Tom Miles）---外交官称，世界贸易组织周二和周三的闭门外汇辩论中，中国进出口银行行长李若谷和美国财政部助理副部长索贝尔（Mark Sobel）之间的对话引人关注。
巴西组织了这次“研讨会”，讨论汇率大幅波动可能对一国贸易竞争力的影响。不过这场学术讨论第一场就变得针锋相对，李若谷受到了索贝尔的挑战。後者在美国财政部负责国际货币和金融政策。
“分歧非常明显。”一名目击了索贝尔和李若谷周二辩论的外交官说道。
“双方进行了激烈的辩论，除此以外就没什麽了。美国担忧中国的政策及其影响也不是什麽秘密。”另外一名参与了闭门会议的外交官在研讨会结束时表示。
“中美在过度消费和进行更多储蓄的问题上交换了意见。针对中国不公平贸易措施的问题也再次被提出来。”
索贝尔的反应“非常强烈”，一名外交官指出。
一些与会者表示，委内瑞拉代表团支持中国，认为欠发达国家应该有权力实施与美国不同的外汇政策。
会议主席、香港驻世界贸易组织永久代表Martin Glass对记者表示，会议“具有建设性”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。