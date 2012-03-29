中美在世贸外汇研讨会上针锋相对

路透日内瓦3月28日电（记者 Tom Miles）---外交官称，世界贸易组织周二和周三的闭门外汇辩论中，中国进出口银行行长李若谷和美国财政部助理副部长索贝尔（Mark Sobel）之间的对话引人关注。

巴西组织了这次“研讨会”，讨论汇率大幅波动可能对一国贸易竞争力的影响。不过这场学术讨论第一场就变得针锋相对，李若谷受到了索贝尔的挑战。後者在美国财政部负责国际货币和金融政策。

“分歧非常明显。”一名目击了索贝尔和李若谷周二辩论的外交官说道。

“双方进行了激烈的辩论，除此以外就没什麽了。美国担忧中国的政策及其影响也不是什麽秘密。”另外一名参与了闭门会议的外交官在研讨会结束时表示。

“中美在过度消费和进行更多储蓄的问题上交换了意见。针对中国不公平贸易措施的问题也再次被提出来。”

索贝尔的反应“非常强烈”，一名外交官指出。

一些与会者表示，委内瑞拉代表团支持中国，认为欠发达国家应该有权力实施与美国不同的外汇政策。

会议主席、香港驻世界贸易组织永久代表Martin Glass对记者表示，会议“具有建设性”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。