美国乐观预计WTO巴厘岛协议将于年底前生效

路透华盛顿3月4日 - 美国驻世界贸易组织(WTO)助理贸易代表Mark Linscott周三称，预计2013年在巴厘岛达成的促进贸易协议年内能开始实施。该协议将简化海关的繁杂手续，理顺进口流程。

Linscott称华盛顿“很有信心”该协议将在年底前开始生效。他在华盛顿国际贸易协会(Washington International Trade Association)的一次活动上称，“预计贸易促进协议年底前生效是很实际的。”

“这不是硬性期限，但可以实现。”

该协议要生效，必须得到至少三分之二的WTO成员国，或超过100个国家认可，目前包括美国在内共有三个国家正式接受该协议。经济学家称，这项协议至少可以在全球创造1万亿(兆)美元贸易额，增加2,100万个工作岗位。

美国国际发展署(USAID)贸易和监管改革主管Virginia Brown称，USAID准备与其它国家合作落实，很多情况下这需要立法者的批准。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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