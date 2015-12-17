WTO成员国达成协议 调降201项资讯科技产品进口关税

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透奈洛比12月17日 - 世界贸易组织(WTO)超过50个成员国周三签署一项协议，将取消201项资讯科技产品的进口关税，这是19年来首次达成的重大降关税协议。
协议中涵盖的产品占全球贸易比重达10%，这也意味着消费者未来在购买全球卫星定位(GPS)导航系统、电脑等商品时可以付出较低成本，在此同时企业则可以缩减机械工具的成本。
包括中国在内共有53国签署这项协议，该协议将取消总值1.3万亿(兆)美元贸易的关税，预料将对全球经济带来1,900亿美元的提振效果。
这是本周在肯亚首都奈洛比举行的世界贸易组织(WTO)部长级会议所达成的第一个重大协议，对于这个推动全球商务的机构而言是一大胜利；WTO向来以进展缓慢而出名。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，“国际贸易协定范围扩大，是世贸组织、资讯及通讯科技产品生产商、更重要的是世界各地消费者的一大胜利。”
弗罗曼此前曾表示，更新后的协议将覆盖1,000亿美元美国出口；行业调查显示，预计取消关税可能会给6万新增工作岗位带来支持。
今年7月，WTO列出了201种产品的清单。这些产品的关税将分几个阶段取消，其中65%的产品立即取消关税，七年内这201种产品的关税完全取消。
WTO表示，新一代半导体产品、核磁共振成像仪等医疗产品、印刷电路板以及卫星等产品都包括在其中。
一旦生效，该协议将成为WTO有着18年历史的“信息技术产品协议”的最新版本，把新产品加入到零关税和免税贸易协议的覆盖范围。
科技产品制造商如美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)、英特尔(Intel)(INTC.O)(INTC.O)德州仪器(德仪)(Texas Instruments)(TXN.O)、微软(MSFT.O)和任天堂(7974.T)料将受益于该协议。(完)
(编译 张明钧/王颖；审校 高琦)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。