中美鸡肉关税争端 WTO最终裁定美国胜诉

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透华盛顿9月25日 - 美国周三呼吁中国向美国鸡肉产品重新开放市场，此前世界贸易组织(WTO)正式采纳了一项对中国不利的裁决。中美两国之间就鸡肉产品发生的贸易争端已经持续四年。
在过去四年，由于中国对美国鸡肉征收高额反倾销关税，美国销往中国的鸡肉产品出口量减少了90%，估计导致出口商损失10亿美元。8月2日，WTO一个专家组作出了对美国有利的裁决，由于没有收到中方上诉，WTO于周三采纳了这项裁决。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，中国应该在这项裁决之后修改其贸易规则。美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)在一份声明中称，“我们希望看到中国市场重新接受来自美国农户和鸡肉生产商的鸡肉产品。”
美国和中国这两个全球最大经济体，目前陷入多起贸易纠纷，其中包括中国生产的轮胎和美国生产的汽车。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/蔡美珍)
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