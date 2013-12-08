WTO达成首个全球贸易改革协议 经济效益料近1万亿美元

路透印尼努沙杜阿12月7日 - 世界贸易组织(WTO)周六达成其首个贸易改革协议，可能给全球经济带来1万亿(兆)美元的贡献。

古巴最后一刻放弃否决威胁，使得该协议得以通过。

“这是WTO成立以来首次真正取得成果，”WTO总干事罗伯托·阿泽维多(RobertoAzevedo)对疲惫不堪的部长们表示。在巴厘岛举行的会谈比原定计划拖长了一天。

这次会谈周二开始，最后一刻差点失败，因为古巴突然要求美国放弃禁运制裁，迫使谈判延长到周六早晨。

后来古巴同意与美国达成妥协。

但外界对这次会谈的真正成果不乏怀疑之声。

“除了掩盖了在食品安全方面的严重分歧之外，巴厘岛并未取得什么有价值的进展，”瑞士圣加仑大学的国际贸易教授SimonEvenett表示，“应付食品安全方面的争吵，耗费了会谈的精力。”

但最终达成协议，对于包含159个成员的WTO来说是一个里程碑，这是该组织1995年成立以来达成的第一个全球贸易协议。

这也让WTO摆脱了失败边缘，重新燃起人们对于WTO的信心，相信它有能力降低全球贸易障碍。过去12年来，全球贸易谈判毫无成果。

该协议将降低贸易壁垒，加快货物通关速度。

彼得森国际经济研究所的一份研究估计，该协议将为全球经济注入9,600亿美元，创造2,100万个就业，其中1,800万个将在发展中国家。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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