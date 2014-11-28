WTO敲定首个全球贸易协定 苦心孤诣19年终有所成

路透日内瓦11月27日 - 世界贸易组织(WTO)周四通过其史上第一项全球贸易改革协定，此前已历经多年延宕、为期数月的僵局，甚至在截止期最后一天因有人反对而推迟。

随着协议的通过，WTO将引进新的海关查验与入境流程标准。支持者表示，贸易流程简化，将可给全球经济增加多达1兆(万亿)美元的价值，创造2,100万个就业机会。

“我们已经让协商重回正轨，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)在记者会上表示。此前，这项历经19年长久等待的协定终获通过后，各国贸易代表纷纷报以掌声。

不过他表示，WTO有必要在未来找出一个加速协商的方式。“我们无法又等17或18年才能再度拿出成果，”他说。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，这项协定能够大幅减少贸易的时间与成本，对富国与穷国都开启了新的契机。

他表示，这对“所有国家的中小企业而言，是特别重要的胜利。”

不过，此一协定仅是2001年展开的初始杜哈回合贸易谈判的一小部分，最终结果证明这项谈判不可能达成共识。WTO因此降低野心，追求达成一项规模小得多的协议。

甚至这个缩水协议仍遭遇来自印度的阻力，陷入长达四个月的僵局。印度对改革计划的采行动用否决权，导致7月31日午夜的原始期限过期。

印度要求自身的储备补贴食物计划能得到重视，但这违反了WTO常规。最后在用字遣词上的让步，获得美国与印度政府的同意，才打破这场僵局。

印度的WTO代表Anjali Prasad对此不予置评。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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