WTO调降2013年全球贸易增长预估 指因保护主义升温

* 2012年全球商品贸易增幅远低于危机前平均水准

* WTO调降2013年全球商品贸易增长预估

* 2014年全球商品贸易增长料为5%

* 拉米警告保护主义威胁

路透日内瓦4月10日 - 世界贸易组织(WTO)周三调降对2013年贸易增长预估，指称担心保护主义升温。

WTO将2013年全球贸易增长预估从此前的4.5%调降至3.3%，并称2012年仅增长2.0%，除去贸易萎缩的年份，这是1981年开始汇整此项数据以来最小年度增幅。这也是2009年以来第二慢的增速。2009年时贸易出现萎缩。

商业服务贸易2012年也仅增长2%至4.3万亿美元。

WTO总干事拉米警告称，2013年贸易增长甚至可能弱于预期，尤其是欧元区危机带来风险，而且各国可能试图进一步限制贸易，以支撑本国经济。

“目前保护主义威胁可能强于危机以来的任何时候，因为虽已采用其他政策来促进经济增长，但效果不够理想，”他说。

拉米称2012年的增长率“发人深省”。拉米今年8月末将卸任。

“传统的货币和财政政策明显未能达到令人满意的效果，”他在WTO日内瓦总部举行的新闻发布会上表示。

在被问及日本货币宽松举措是否归于保护主义政策的时候，拉米表示，只要协调好就不是问题，20国集团(G20)国家已达成共识，对于通过宽松举措来获得出口相对优势的作法“不予干涉”。

“他们是否能说到做到，我们将拭目以待，”他在日内瓦的WTO总部召开的新闻发布会上表示。

“目前我认为，相比对于贸易，这一创新型量化宽松举措对资本流动和利率的影响更大，尽管有人会认为对于资本流动和利率的影响，在第二轮计算时会影响汇率或一个经济体的竞争力。”

尽管今年贸易有望加快步伐，目前对2014年的预估为增长5.0%，但年度增速料仍低于长期历史趋势，金融危机爆发以前的20年间增速为6.0%，但现在为5.3%。

“传统上我们认为贸易增速与GDP增速之比为2：1。今年该比例为1：1，我们预计将看到这一关系自己重新建立起来，”WTO首席经济学家Patrick Low称。

WTO的预估基于2013年全球GDP增速为2.1%，WTO表示这一预估值与上年一致。

“预估的风险偏下档，主要与欧洲主权债危机相关，”WTO在一份声明中表示。(完)

(编译 李爽/石冠兰 审校 王丽鑫)

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