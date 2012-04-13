世贸组织预计全球贸易放缓 下行风险严峻

路透日内瓦4月12日电---世界贸易组织(WTO)周四预测,2012年全球贸易增幅将连续第二年放缓至3.7%,但"严峻的"下行风险可能拖累全球贸易进一步远离20年平均增幅5.4%.
2011年全球贸易增幅减缓至5.0%,低於2010年的13.8%,亦低於去年9月公布的初步预估值5.8%.初步预料2013年全球贸易增幅回升至5.6%.
"我们尚未脱离险境,"世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)说.
"世贸组织迄今已遏制经济民族主义,但经济复苏步伐疲弱令人担忧,限制性贸易措施恐将逐步侵蚀贸易开放带来的益处."
今年贸易增长面临的主要下行风险是欧元区深陷经济衰退、主权债务危机持续恶化、商品价格波动以及地缘政治风险.
拉米说,今年的贸易前景大多取决於两大贸易强权欧洲及美国,两者经济前景似乎命运迥异.
"两者中哪一方对今年全球需求造成的影响力较大,将决定2012年贸易的发展,"拉米在记者会中说.
此项2012年预估是基於全球经济成长率为2.1%而计算的.该项预估包括发达国家货物出口从2011年的4.7%下滑至2.0%.
包括俄罗斯在内的发展中国家出口料将略提升至5.6%,去年为5.4%.
虽然发展中国家2011年出口成长放缓,但增速快於预期,部分是因美国出口强劲成长7.2%,欧盟成长5.0%.
美国贸易数据受到扣除原油後的燃料净出口所提振,部分反映了日本311强震之後美国出口至日本的煤炭.强震海啸灾难导致日本去年出口减少0.5%.
去年3月的海啸打断全球供应链,令中国贸易承压;同时,发展中国家的出口成长也因阿拉伯之春及利比亚内战而拖累,非洲出口因利比亚战争下滑8.3%.
2011年贸易强国排名几乎与2010年相同,但俄罗斯从第12大货物出口国上升至第九位,英国则取代德国,成为全球第二大服务出口国.(完)
--编译 肖群英/李婷仪;审校 张荻
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