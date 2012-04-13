世贸组织预计全球贸易放缓 下行风险严峻

4月12日，世界贸易组织总干事拉米在日内瓦总部召开的年度贸易预测和统计记者会上发言。 REUTERS/Denis Balibouse

路透日内瓦4月12日电---世界贸易组织(WTO)周四预测,2012年全球贸易增幅将连续第二年放缓至3.7%,但"严峻的"下行风险可能拖累全球贸易进一步远离20年平均增幅5.4%.

2011年全球贸易增幅减缓至5.0%,低於2010年的13.8%,亦低於去年9月公布的初步预估值5.8%.初步预料2013年全球贸易增幅回升至5.6%.

"我们尚未脱离险境,"世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)说.

"世贸组织迄今已遏制经济民族主义,但经济复苏步伐疲弱令人担忧,限制性贸易措施恐将逐步侵蚀贸易开放带来的益处."

今年贸易增长面临的主要下行风险是欧元区深陷经济衰退、主权债务危机持续恶化、商品价格波动以及地缘政治风险.

拉米说,今年的贸易前景大多取决於两大贸易强权欧洲及美国,两者经济前景似乎命运迥异.

"两者中哪一方对今年全球需求造成的影响力较大,将决定2012年贸易的发展,"拉米在记者会中说.

此项2012年预估是基於全球经济成长率为2.1%而计算的.该项预估包括发达国家货物出口从2011年的4.7%下滑至2.0%.

包括俄罗斯在内的发展中国家出口料将略提升至5.6%,去年为5.4%.

虽然发展中国家2011年出口成长放缓,但增速快於预期,部分是因美国出口强劲成长7.2%,欧盟成长5.0%.

美国贸易数据受到扣除原油後的燃料净出口所提振,部分反映了日本311强震之後美国出口至日本的煤炭.强震海啸灾难导致日本去年出口减少0.5%.

去年3月的海啸打断全球供应链,令中国贸易承压;同时,发展中国家的出口成长也因阿拉伯之春及利比亚内战而拖累,非洲出口因利比亚战争下滑8.3%.

2011年贸易强国排名几乎与2010年相同,但俄罗斯从第12大货物出口国上升至第九位,英国则取代德国,成为全球第二大服务出口国.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 张荻

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