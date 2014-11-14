WTO预期贸易便捷化协议有望在两周内实施

调查：亚币人气转弱 受朝鲜地缘政治紧张情势拖累
路透新加坡4月20日 - 路透调查显示，投资者削减对大多数亚币的看涨押注，并转为看空韩元，因围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张情势打压风险偏好。
路透澳洲布里斯班11月14日 - 世界贸易组织(WTO)周五表示，一项关于全球简化海关流程的协议在两周内实施的“可能性很大”。此前印度与美国就克服一项关键问题达成了共识。
“我想说，巴厘协议将很快得到实施的可能性很高，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)表示，指的是在印尼巴厘岛达成的贸易便捷化协议。
“我觉得很有希望，将在非常短的时间内做到，肯定可以在未来两周内。”阿泽维多在G20峰会召开前如此表示。
印度和美国周四就一项争议达成了解决方案，这项争议曾阻碍WTO谈判并可能破坏改革进程。相关贸易改革预料将为全球增加约1万亿美元的贸易量。（完）
(编译 张涛/高琦 审校 蔡美珍)
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